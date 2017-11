Hommage an Viktor Suslin

vergrößern 1 von 3 1 von 3

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Ein musikalisches Denkmal für den Komponisten Viktor Suslin: Sohn Alexander Suslin hat gemeinsam mit drei weiteren Musikern seinem verstorbenen Vater ein Konzert gewidmet. Außer der vom Vater für den Sohn komponierten Stücke gehörten die Triosonate Nr. 16 g-moll von Händel und die Suite Nr. 1 G-Dur von Bach zum berührenden Programm.

Mit einigen Worten führte Heiko Hiller, Freund von Alexander Suslin, in das Konzert ein. „Alexander überraschte mich in diesem Sommer mit einer Bitte“, erinnerte sich Hiller. Suslin fragte, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, anlässlich des fünften Todetags seines Vaters, ihm zu Ehren ein Konzert zu geben. Viktor Suslin wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. „Stattdessen müssen wir seines fünften Todesjahres gedenken“, bedauerte Hiller. Der geliebte Ehemann und Vater fehle in der Musiker-Familie.

Die Beteiligten zeigten sich dankbar, dass ihnen Drostei-Chefin Stefanie Fricke den letzten freien Veranstaltungstermin in diesem Jahr (250 Jahre Drostei) überließ. Die Kompositionen Suslins entführten das Publikum während des Konzerts in eine völlig neue Klangwelt: Das Programm erzeugte mit den Stücken aus Barock und Moderne ein faszinierendes Spannungsfeld. Nach innig-klangvoll vorgetragenen Kompositionen Suslins wie „Morgendämmerungsmusik“ und „Grenzübertritt“ gab es reichlich Applaus für die berührenden Vorträge.

Außer dem Kulturpreisträger Alexander Suslin wirkten die Pianistin Irina Kolesnikowa, der Bratschist Vladimir Botchkovskiy und die Cellistin Olga Dowbusch-Lubotsky beim Konzert mit. Die Musikwissenschaftlerin Ulrike Patow gedachte Suslins Persönlichkeit in einer ausgewählten Rede und ließ Stationen seines Lebens Revue passieren. Viktor Suslin wurde am 13. Juni 1942 in Miass, Russland, geboren. Seine Grundausbildung erhielt er am Musikgymnasium in Charkov. Er komponierte bereits in der Schulzeit eigenwillige Zwölftontechnik. Suslin besuchte das Gnesin-Institut, die zweite bedeutende Moskauer Hochschule neben dem Konservatorium. Nach dem Examen arbeitete er als Lektor beim Staatsverlag Muzyka und unterrichtete am Moskauer Konservatorium. Er gründete 1975 die Improvisationsgruppe Astreja. Zunehmend unter Aufführungsverboten leidend, emigrierte Suslin 1981 in die BRD. Er wirkte hier als Lektor von Musikverlagen und als Dozent der Lübecker Musikhochschule. Interpreten wie Gidon Kremer setzten sich für die Aufführung seiner Werke ein.

Er war seit den 1980ern regelmäßig bei verschiedenen zeitgenössischen Festivals vertreten. Patow beschrieb Suslin als großen Kenner der Literatur und Verehrer von Maria Stuart. „Es gab keinen Ort, wo sie war, den er nicht bereiste“, berichtete Patow. Der Musiker moderierte seit den 1990er Jahren eine Reihe von Rundfunkworkshops (WDR, NDR) und leitete Meisterkurse in Frankreich und Tschechien, war seit 2007 Geschäftsführer des Belaieff-Verlages. Er erhielt 1990 den Kulturpreis des Kreises Pinneberg und lebte bis zu seinem Tod in Appen-Unterglinde. Dort befindet sich noch heute seine Sammlung von Instrumenten.