Kreis Pinneberg in Kürze : Holzschuppen abgebrannt ++ Elmshorn: Früher Sauna jetzt Teststation ++ Ausgangssperre: Ein Abend im leergefegten Hamburg

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 21. April wichtig ist.

Pinneberg Nicht nur für die Pinneberger Hundebesitzerin Kerstin Nowalewski war es ein trauriger Anblick. Ein totes Reh liegt im Staub des Parkplatzes am Wollnysee an den Funktürmen. Augenfällig am Kadaver war das blutige Fell an der Kehle des Tieres, das auf mehrfache Bissspuren als Todesursache hinweist. Kein Wolf, sondern ein wildernder Hund hat die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.