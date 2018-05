Programm für die 20. Auflage : Holsteiner Apfeltage: Schöne Blüte und gutes Blühwetter

Initiator Helmut Plüschau wird Schirmherr der Veranstaltung. Eröffnung ist am 9. September.

08. Mai 2018

„Die Temperaturen lassen die Natur explodieren. Das ist auch bei uns so“, sagte Wilfried Plüschau vom Haselauer Obsthof Plüschau gestern bei der Vorstellung des Programms der 20. Holsteiner Apfeltage. „In diesem Jahr haben wir europaweit eine schöne Blüte und auch gutes Blühwetter“, erläuterte sein Sohn Tim Plüschau. Das stimme die Obstbauern positiv für die Apfelernte in diesem Jahr.

„Im vergangenen Jahr gab es sehr unterschiedliche Ernten wegen des Frühjahrsfrosts“, bilanzierte Tim Plüschau. Viele Obstbauern hätten unter den schlechten Ernten zu leiden. „Wer in den vergangenen Jahren in Frostschutzberegnung investiert hat, konnte seine Ernte retten. Das gilt für die meisten Bauern in der Marsch“, so Tim Plüschau. Wilfried Plüschau erläuterte: „Wenn alle ihre Beregnungsanlagen an haben, steigt die Temperatur in der Marsch um drei Grad.“

Das Wetter wird auch in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle spielen und sich auf die Ernte auswirken. „Alles, was extrem ist, ist schlecht. Wir brauchen normale Bedingungen, auch mal mit etwas Regen“, erläuterte Tim Plüschau. Allerdings nicht während der Veranstaltungen der Holsteiner Apfeltage, die in diesem Jahr zum 20. Mal ausgerichtet werden.

Eine Erfolgsstory

„Die Holsteiner Apfeltage sind seit 20 Jahren eine Erfolgsstory – geboren als Idee auf dem Holmer Apfelfest“, sagte Helmut Plüschau, Initiator der Apfeltage und in diesem Jahr Schirmherr. „Es war zwar meine Idee, aber bei der Umsetzung müssen wir vielen Leuten danken.“ Zunächst seien einige Obstbauern zurückhaltend gewesen, doch im Laufe der Jahre sei die Veranstaltung immer weiter gewachsen.

Als Neuheit kommen in diesem Jahr zwei Seminare hinzu. Am Sonnabend, 29. September, wird von 9 bis 13 Uhr in der Beruflichen Schule des Kreises Pinneberg, Langelohe 4 in Elmshorn, gebacken. Kosten: fünf Euro. Anmeldung unter Telefon (0 41 21) 4 72 80. Am selben Tag und am selben Ort gibt es einen Kursus „Alkoholfreie Cocktails rund um den Apfel“. Die Teilnehmer werden von Barkeepern geschult, erhalten eine Schürze und ein Zertifikat. Kosten: 50 Euro.

Für die Obstbauern dürfte es übrigens eine stressige Erntephase werden. „Durch das warme Wetter liegt alles eng beisammen. Dadurch werden auch die Erntephasen kürzer. Wir werden täglich hohe Erträge haben, aber nur einen kurzen Zeitraum zum Ernten“, erläuterte Wilfried Plüschau.