Aus dem Stadtgespräch : „Holstein ist genießen und Natur erleben“

von Birgit Schmidt-Harder

27. April 2018, 17:44 Uhr

Pinneberg | Holstein – das sind wir. Alles entlang der Elbe zwischen Pinneberg und Brunsbüttel gehört touristisch betrachtet zu Holstein. Und hier ist mehr los als man denkt. Gönna Hamann und Katharina Kröger von der Geschäftsstelle des Vereins Holstein Tourismus erzählen im Interview, was es hier bei uns zu entdecken gibt

Frage: Wenn ein Bayer Sie fragt, was unsere Region so besonders macht – was würden Sie antworten?

Gönna Hamann: Das Wasser natürlich! Wir haben die Elbe, die Marsch, den Wind, die Deiche und das Auenland. Letzteres finde ich besonders reizvoll.

Auenland? Welches Auenland?

Katharina Kröger: Na! Das Kanurevier Stör. Kennen Sie nicht? Es hat einen ganz eigenen Charme und 250 Kilometer Wasserwege. Von Kellinghusen aus können Sie mit der Tide fahren. Und gleichzeitig das Land erleben, die einzigartige Ruhe genießen, Erlebnisbauernhöfe besuchen und die große Vielfalt unserer regionalen Produkte kennenlernen.

Hamann: Gern auch mit dem Fahrrad. Wir haben etliche Tages- und Themenrouten sowie fünf große Fernradwege hier in der Region wie zum Beispiel den Mönchsweg oder den Ochsenweg.

Der Verein Holstein Tourismus mit Sitz in Wilster ist eine von zirka 25 Lokalen Tourismus Organisationen (LTOs) in Schleswig-Holstein. Seine Aufgabe: Werbung und Marketing für unsere Region zu machen. 2006 ist er aus den beiden Vereinen „Unterelbe Tourismus“ und „AktivRegion Holsteiner Auenland“ entstanden. Er hat 13 Mitglieder, die aus Kreisen und Städten bestehen. Holstein Tourismus ist zuständig für das Binnenlandgebiet Holstein (vgl. rote Markierung auf Karte), das von Pinneberg bis Süderdithmarschen reicht (ohne Nordsee).



Was sind Ihrer Meinung nach die touristischen Highlights hier bei uns?

Kröger: Ganz klar die Elbe mit ihren so unterschiedlichen Städten Wedel, Glückstadt und Brunsbüttel.

Brunsbüttel? Ernsthaft?

Katharina Kröger: Aber ja. Denken Sie nur an die Schleuse. Dort gibt es seit April 2016 ein neues Informationszentrum zum Bau der fünften Schleusenkammer. Die machen regelmäßige, öffentliche Führungen, in den Ferien sogar täglich und auf Plattdeutsch. Das ist großartig. Ein echter Geheimtipp.

Wow! Bitte noch mehr Geheimtipps!

Hamann: Die Tidenkiekerfahrten von Haseldorf sind toll, aber die kennen Sie als Pinneberger natürlich. Ich persönlich finde den Elbstrand in Bielenberg bei Kollmar sehr schön. Dort gibt es auch ein nettes Bistro.

Kröger: Schön ist auch der Naturpark Aukrug bei Kellinghusen mit seinen Seen und dem Boxberg (76,8 Meter hoch), von dem man herrlich weit gucken kann. Unweit davon verläuft die Käsestraße Schleswig-Holstein. Auf dem Meierhof Möllgaard in Hohenlockstedt gibt es einen tollen Laden, in dem Besucher die gesamte Käsestraße erschmecken können.

Hamann: Wer übernachten will, sollte das Fährhaus Hodorf bei Itzehoe ausprobieren – mit Badesee, Campingplatz und Ferienwohnungen. Und in Brande-Hörnerkirchen veranstaltet der Schümannhof Hoffeste. Das nächste ist am 13. Mai.

Kröger: Apropos Mai. Der Mai ist der Aktionsmonat Naturerlebnis. Vom 1. bis 31. Mai finden landesweit spannende Ausflüge, interessante Mitmachaktionen und lehrreichen Touren statt. Das Programm in der Region finden Sie in unserem Veranstaltungskalender auf www.holstein-tourismus.de.

Wie hat sich der Tourismus in den vergangenen Jahren entwickelt?

Kröger: 2016 hatten wir in Holstein 506.743 gewerbliche Übernachtungen. Das sind 31 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Für die Tagesgäste gibt es keine Zahlen, wir schätzen aber, dass die Entwicklung hier ähnlich ist.

Woran liegt das?

Hamann: Die Menschen machen wieder mehr Urlaub. Und weil viele Ziele zum Beispiel durch instabile politische Machtverhältnisse weggefallen sind, bleiben sie im eigenen Land.

Kröger: Hinzu kommt, dass Schleswig-Holstein viele Themen bedient, die gerade angesagt sind: Natur, regionale Produkte, Tradition, aktiv sein. Außerdem investiert das Land wieder in Hotelgastronomie. So soll in Breitenburg beim Schloss ein neues Hotel entstehen, Wacken plant auch eins, Wedel ebenso. Vielen Gastgebern ist bewusst geworden, dass sie in ihre Unterkünfte investieren müssen, wenn sie mithalten wollen.

Was sind Ihre strategischen Ziele?

Hamann: Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), mit der wir kooperieren, hat 2014 eine große Marktforschung in Auftrag gegeben und die sogenannte Tourismus-Strategie 2025 festgelegt. Diese lässt sich mit dem Motto „30 – 30 – 3“ zusammenfassen: Man möchte 30 Prozent Zuwachs beim touristischen Bruttoumsatz erreichen, 30 Millionen gewerbliche Übernachtungen schaff en und das Top 3-Bundesland in Sachen Gästezufriedenheit von Deutschlandurlaubern werden. Daran orientieren auch wir uns. Aktuelle Zahlen liegen uns für Holstein aus dem Jahre 2009 vor: Der gesamte Umsatz der Tourismusbranche beträgt 189,1 Millionen Euro. 88 Millionen Euro erwirtschaften Übernachtungen, 101,1 Millionen Euro Tagesreisen.

Die TASH und viele lokale Tourismusorganisationen haben gerade ihre Webseiten neu gestaltet. Warum?

Kröger: 2014 war durch die neuen Erkenntnisse ein Schlüsseljahr. Man stellte fest: Der Gast verändert sich – und seine Wünsche mit ihm. Touristen suchen mehr online nach Angeboten als früher. Also muss ich, wenn ich gefunden werden will, auch online sein. Auf ansprechende Weise. Auf Facebook vertreten zu sein gehört heute zum guten Ton. Also haben sich die Destinationen neu aufgestellt.

Hamann: Das gilt auch für uns. Wir haben seit 2016 eine neue Internetseite und unsere Region neu strukturiert und vieles neu fotografieren lassen. Holstein ist in neun Unterregionen eingeteilt, die jede für sich auf der Internetseite dargestellt wird und eine eigene Karte mit einheitlichem Aufbau bekommen wird. Die Region „Wilstermarsch und Nordostseekanal“ hat schon eine neue Karte, die man bei uns kostenlos bestellen kann. „Glückstadt und Kremper und Kollmarer Marsch“ sowie „Pinneberger Elbmarschen und Geest“ sind gerade in der Entstehung. Bis Ende 2018 sollen alle Karten fertig sein.

Kröger: Herzstück unserer Karten ist aber natürlich unsere Entdeckerkarte für ganz Holstein. Auch die haben wir überarbeitet und gerade ganz neu herausgebracht. Sie können Sie bestellen oder auf unserer Homepage unter „Service“ downloaden. Und wenn Sie einen Blick darauf werfen, erkennen Sie sofort, wofür unser schönes Binnenland steht: für maximalen Genuss und eine einzigartige Natur.

Im Januar hat der ADFC moniert, dass zu wenig für Radtouristen getan werde. Ist das so?

Hamann: Radfahren ist für uns ein wichtiges Thema. Das Problem ist weniger das Unterkunftsangebot. Die Herausforderung liegt vielmehr in der regelmäßigen Pflege der Radwege, die sehr unterschiedlich organisiert ist. Glückstadt zum Beispiel will Radregion werden und bringt aktuell alle seine Radwege in Schuss. Schleswig-Flensburg hat einen Infrastrukturmanager geschaffen, der sich um die Instandhaltung kümmert. Das ist aber nicht überall so.

Was bringt die Zukunft?

Kröger: Vor allem die Digitalisierung. Unsere Aufgabe wird es sein, Datenbanken zu erstellen. Damit die vielen neuen Dienste rund um Sprachassistenten und Chatbots auch auf unsere Daten zugreifen können.





