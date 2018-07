Region in Kürze : +++ Hohes Wohngeld +++ Friedliche Linke +++ Erfolgreiches Rocker-Fest +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. Juli 2018, 05:00 Uhr

Kreis Pinneberg Hohe Mieten, aber nur geringe Einkommen – für viele Menschen eine nicht zu bewältigende Kombination. Deshalb greift ihnen der Staat finanziell unter die Arme: Sie bekommen Wohngeld. 1582 Haushalte waren das im vergangenen Jahr im Kreis Pinneberg. Damit stand der Kreis allerdings keineswegs ganz oben im Land. Allerdings ist das Wohngeld mit 183 Euro pro Haushalt nirgendwo so hoch wie in der Region. Das geht aus Zahlen des Statistikamts Nord hervor.

Elmshorn Mit einem Konzert des Tingvall Trios hat die Saison des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2018 in der Elmshorner Reithalle begonnen. 1000 Besucher feierten die Interpreten, die Mainstream-Jazz mit nordischem Einschlag präsentierten.

Wedel Die Radtourenfahrt (RTF) ist die größte Veranstaltung, die die Radgemeinschaft Wedel (RG) jährlich ausrichtet. Gestern starteten insgesamt 440 Sportler über die 50 bis 154 Kilometer langen Strecken durch den Kreis Pinneberg. Währen die kurze Runde über 50 Kilometer durch die Wedeler Marsch führte, ging es für die Starter auf der 154-Kilometer-Strecke an Elmshorn und Krempe vorbei. Bei Wewelsfleth wurde die Stör per Fähre gekreuzt. Von dort ging es durch die Marsch über Appen und durch den Klövensteen im Hamburger Westen wieder Richtung Wedel.

Langeln Ein abwechslungsreiches wie gleichermaßen energiegeladenes Rocker-Fest erlebten mehr als 1000 Fans beim diesjährigen Langeln Open Air (L.O.A.). 15 Bands unterschiedlicher Stilrichtungen – vom Punk über Rock bis hin zu Metal und Ska – sorgten bei dem ausverkauften Festival auf zwei Bühnen für Stimmung rund um die Uhr und nonstop. Viele Fans sind Wiederholungstäter, sie loben das Programm ebenso wie die Atmosphäre des Festivals.

Ellerau Die Seniorenwohnanlage Am Park in Ellerau besteht seit 25 Jahren. Redner würdigten während einer Feierstunde das zugrunde liegende Konzept als nach wie vor innovativ. Das Konzept kommt aus der Partnerstadt Højer in Dänemark. Die barrierefreien Bungalows – größere für Paare und kleinere für Singles – wurden in Grün eingebettet und liegen dennoch zentral.

Hamburg Ein Jahr nach dem G20-Gipfel in Hamburg hat die linke Szene mit mehreren Aktionen an das konfliktreiche Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer erinnert. Vom Neuen Pferdemarkt zogen am frühen Samstagabend laut Polizei rund 2500 Menschen durch das Schanzenviertel und St. Pauli. „Insgesamt ist alles friedlich verlaufen“, sagte ein Polizeisprecher.

Schleswig-Holstein Mit dem Aufkauf von Arztsitzen drängen kapitalstarke Klinik-Konzerne in den ambulanten Versorgungsbereich. In Schleswig-Holstein gehören ihnen mehr als die Hälfte der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) – das ist der höchste Wert in den alten Bundesländern. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) verkaufen immer mehr Fachärzte kurz vor dem Ruhestand ihre Praxen an Klinik-MVZ. Binnen fünf Jahren hat sich dort die Zahl der Facharztstellen von 272 auf 350 erhöht. Was sich für niedergelassene Ärzte als praktische Nachfolgeregelung erweist, bereitet jedoch auch Sorgen. Denn die KV, die die Versorgung der Patienten überall im Land sicherstellen muss, kann bei der Nachbesetzung der Praxen nicht mehr ihre Steuerungsfunktion übernehmen. Ein Arztsitz, der ans MVZ gegen Anstellung verkauft wird, muss nicht mehr offiziell ausgeschrieben werden. Das MVZ kann beispielsweise so einen ausscheidenden Rheumatologen durch einen Darmspezialisten ersetzen.