Hohenfelder Kindergrün: Dorf kürt seine jungen Majestäten

Spiel, Spaß und Spannung waren vor kurzem in Hohenfelde angesagt. Der Hohenfelder SV veranstaltete sein traditionelles Kindergrün. Die Stimmung war hervorragend. „Das haben wir auch schon ganz anders erlebt“, so Patrizia D'Effremo vom Organisationsteam, die an die Regenspiele im vergangenen Jahr erinnerte.

80 Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren beteiligten sich an den Wettspielen auf dem Sport- und Spielplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus. In verschiedene Altersgruppen eingeteilt galt es für die Teilnehmer, Glücksspiele und Geschicklichkeitsaufgaben zu meistern sowie sportliches Können zu beweisen. Unter anderem wurde wieder ein Bobbycar-Parcours aufgebaut und das beliebte Wassertransportieren mit löchrigen Flaschen angeboten. Eierlaufen, Glücksraddrehen und Würfeln, Gummistiefel-Weitwurf oder Besenball gehörten ebenfalls zu den Disziplinen, die das Organisatorenteam des Hohenfelder SV mit zahlreichen Helfern vorbereitet hatte.

Nach gut zwei Stunden Wettkampf standen die Sieger fest. Die Königspaare waren in diesem Jahr Michael Hartje und Cataleya Richter (drei und vier Jahre alt), Gabriel Kilbas und Angelina Lauth (fünf /sechs Jahre), Simon Kahre-Emma Schomburg (sieben/acht Jahre), 9/10 Jahre Tristan Schlüter und Kimberly Jensen (neun/zehn Jahre), Kilian Passig und Lea Stendorf (elf/zwölf Jahre) sowie Till Helmbold und Sina Stendorf (13/14 Jahre). Sie durften sich bei der Siegerehrung als erste ihre Preise aussuchen und am Nachmittag auf einem geschmückten Wagen sitzend den Festumzug anführen.

Danach ging es fröhlich weiter. Hüpfburg, Bastelstation und Wasserrutsche standen zur Unterhaltung der Kinder bereit, während die „Großen“ in geselliger Runde bei Kaffee, Kuchen, Grillwurst und Getränken in Ruhe klönten.

„Es hat alles ganz toll geklappt und wir hatten wieder viele Helfer bei Auf- und Abbau und Betreuung der Spiele“, freute sich Patrizia D'Effremo, die sich bei allen Helfern für die Mitarbeit bedankte.





von Joachim Möller

erstellt am 16.Jul.2017 | 14:18 Uhr