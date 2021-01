Voting des Tages : Hohe Corona-Zahlen: Lockdown weiter verschärfen – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2021, 18:00 Uhr

Bund und Länder ziehen angesichts der Corona-Krise Beratungen über das weitere Vorgehen in die kommende Woche vor. An diesem Dienstag (19. Januar) um 14 Uhr sind Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder geplant, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin sagte. Ursprünglich war die nächste Bund-Länder-Schalte für den 25. Januar angesetzt. Hintergrund ist eine Diskussion über mögliche weitere Verschärfungen von Corona-Beschränkungen. Ein bereits verschärfter Lockdown ist vorerst bis zum 31. Januar vorgesehen.

Im Raum stehen unter anderem eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Änderungen im Nahverkehr, eine FFP2-Maskenpflicht, Grenzkontrollen und die stärkere Nutzung von Homeoffice.

Wir fragen daher heute:

Hohe Corona-Zahlen: Lockdown weiter verschärfen – wie stehen Sie dazu? Ja, das wäre die richtige Entscheidung. Nein, die aktuellen Maßnahmen sind ausreichend. Nein, der Lockdown sollte am 31. Januar beendet werden. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.