Region Pinneberg in Kürze : +++ Hoffnung für die Ernst-Paasch-Halle +++ Schnellste Notfallhilfe im Kreis Pinneberg +++ VHS Schenefeld wird teurer +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. September 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Es gibt neue Hoffnung für den Erhalt der Ernst-Paasch-Halle an der Lindenstraße in Pinneberg. Jetzt soll ein Förderantrag im Zuge des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt werden. Das haben die zuständigen Fachausschüsse am Mittwoch beschlossen. Allerdings wird die Sanierung der Halle teuer. Der Umbau des Gebäudes zu einem Kulturzentrum kostet etwa 1,4 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt würden bei 140.000 Euro liegen.

Schenefeld Die Politik in Schenefeld ist sich einig, dass die Honorare für die Dozenten der Volkshochschule (VHS) und dem Zuge auch die Teilnehmergebühren erhöht werden sollten. Die Verantwortlichen waren mit der Bitte an den Ausschuss für Schule, Sport und Kultur herangetreten. Dieser gab nun grünes Licht. „Mit dieser Maßnahme soll auch in Zukunft das hohe Niveau des Kursangebotes durch qualifizierte und engagierte Dozentinnen und Dozenten sichergestellt werden“, argumentierten die Verantwortlichen bei der VHS.

Elmshorn 540 Schutzsuchende waren der Stadt Elmshorn im Jahr 2015 zugewiesen worden. Drei Jahre später hat sich dies deutlich verändert. Wie Elmshorns Sozialamtschef Ralf Behn mitteilte, sind im Jahr 2018 bisher nur 17 Flüchtlinge neu nach Elmshorn gekommen. Auch im Zuge des Familiennachzugs sind in den vergangenen Jahren nur wenig Flüchtlinge in die Stadt gekommen. Laut Behn sind zurzeit zirka 80 Prozent der von der Stadt zur Verfügung gestellten Wohnungen belegt. Die Zahl der Räume wurde reduziert.

Kreis Pinneberg Ein Mensch erleidet einen Herzinfarkt. Ein anderer hat einen schweren Unfall. In beiden Fällen kann schnelle Hilfe überlebenswichtig sein. Die bekommen alle Unfallopfer und schwer Erkrankten. Im Kreis Pinneberg sind die Retter allerdings besonders schnell. Das geht aus Zahlen der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) hervor. In allen vier Landkreisen, in denen die RKiSH tätig ist, wird die Zwölf-Minuten-Spanne deutlich unterschritten. Im Kreis Pinneberg am deutlichsten. Gerade einmal 7,48 Minuten vergehen hier durchschnittlich, bis professionelle Hilfe eintrifft.

Wedel Der Planungsausschuss hat den B-Plan-Entwurf für die Nachverdichtung und Modernisierung im Quartier Tinsdaler Weg/Galgenberg/Am Rain auf den Weg gebracht. Durch Aufstockung der Gebäude aus den 1950er Jahren sowie Neubauten auf dem Areal sollen 82 zusätzliche Wohnungen entstehen. 31 Sozialwohnungen werden im Bestand geschaffen. Wermutstropfen der Planung ist ein massiver Eingriff in den Baumbestand. Laut dem Vorhabenträger müssen rund ein Drittel der 181 Bäume auf dem Areal gefällt werden.

Hamburg Natürlich ist man im Alltag als Rothaariger immer in der Minderheit. Deshalb ist es so schön zu sehen, wie viele es von uns noch gibt“, sagt Jan Meier. Er ist einer von rund 150 Millionen Rothaarigen auf der Welt und will gemeinsam mit hunderten anderen an diesem Wochenende beim großen Rothaarigentreffen in Hamburg teilnehmen. Rothaarige aus ganz Europa treffen sich in der Hansestadt, feiern gemeinsam und möchten ein positives Zeichen setzen. „Es ist witzig, und man zeigt, wie irrelevant äußere Eigenschaften sind“, sagt Tristan Rodgers, Veranstalter des Treffens und selbst rothaarig.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Bauernverband übt Kritik an der Ausgestaltung der Staatshilfen für dürregeplagte Höfe. So bemängelt Generalsekretär Stephan Gersteuer, dass es wegen der Auflagen von Bundesagrarministerin Julia Klöckner viel zu lange dauern werde, bis die Hilfe ankommt. „Vor Mitte nächsten Jahres wird kein Geld fließen“, sagt Gersteuer. Das aber sei für viele Betriebe zu spät. Er befürchtet daher, dass sich das Höfesterben im Land beschleunigt.