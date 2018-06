Region in Kürze : +++ Höherer Wasserverbrauch in Elmshorn +++ Stadtradeln: Wedel toppt Bestmarke +++ „Pausentreff“ in Barmstedt droht Aus

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

26. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Stadtentwässerung Elmshorn konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem positiven Ergebnis abschließen. Das Plus lag bei 348.288 Euro. Sowohl im Schmutz- als auch im Regenwasserbereich lag der Kostendeckungsgrad bei deutlich über 100 Prozent, insgesamt bei 103,6 Prozent. Das Ergebnis wurde im Ausschuss für kommunale Dienstleister präsentiert. Wichtig für die Einnahmeseite: die Frischwassermenge. 3,1 Millionen Kubikmeter Wasser flossen 2016 in Elmshorn aus den Rohren. Kalkuliert hatte die Stadtentwässerung mit 2,9 Millionen Kubikmeter. Ein Grund für den Anstieg sind die weiter steigenden Einwohnerzahlen. Ende 2017 lebten 51.866 Menschen in der Stadt – Tendenz weiter steigend.

Wedel Die Rolandstadt hat mit 94.111 Kilometern ihr bisheriges Spitzen-Ergebnis beim Stadtradeln um mehr als 22.000 Kilometer getoppt. Insgesamt entspricht dies einer CO2-Einsparung von 13505,7 Kilogramm. Zahlreiche der 28 aktiven Teams hatten die vergangenen Woche noch genutzt, um Ergebnisse nachzutragen. Sonntag stand fest: Wedel konnte die Kreisstadt, mit der es zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Renen gab, gut 4000 Kilometer hinter sich gelassen und belegt kreisweit Platz zwei von sechs teilnehmenden Kommunen.

Barmstedt Duftende, frische Schokoladen-Quark-Brötchen, selbstgemachtes Müsli, dazu frisch gekochtes Mittagessen – es klingt nach Café, in Wirklichkeit ist es jedoch der ganz normale Alltag der Mensa am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in Barmstedt. Dank des Vereins „Pausentreff“, der für dieses Angebot verantwortlich ist. Doch es gibt ein Problem. „Ein Jahr können wir noch stemmen, aber wenn sich bis dahin nichts geändert hat, war es das mit unserem Mittagessen“, sagt Andrea Stien, zweite Vorsitzende des Vereins. Es fehle an ehrenamtlichen Helfern, mittlerweile seien zusätzlich zu der Köchin drei 450-Euro-Kräfte eingestellt. „Das ist so nicht mehr lange finanziell tragbar“, erklärt Stien sachlich. Dann droht dem „Pausentreff“ das Aus.

Tornesch Auch in Tornesch wurde kräftig in die Pedale getreten: Und damit haben sie nicht nur etwas für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Umwelt getan. 87 Radfahrer haben für Tornesch an der Aktion Stadtradeln teilgenommen. Während einer kleinen Abschlussveranstaltung in der Stadtbücherei wurde nun Bilanz gezogen. Tenor: Im kommenden Jahr sollte Tornesch erneut an den Start gehen.

Glücksburg/Hamburg Der HSV sorgt wieder einmal für einen Eklat. Der Zweitligist aus Hamburg hat am Montagmittag sein Trainingslager nach einem Tag in Glücksburg abgebrochen – ein Alleingang von Trainer Christian Titz, der in der letzten Saison noch in der Regionalliga trainierte. shz.de hat sich den Sportplatz einmal genauer angesehen. Das Video dazu sehen Sie hier.