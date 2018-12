Region Pinneberg in Kürze : +++ Höhere Grundsteuer in Barmstedt +++ Amt Gums mietet neue Räume an +++ Verkehrsproblem an der Bewegungskita Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

20. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Wer in Barmstedt wohnt, wird ab 2019 tiefer in die Tasche greifen müssen: Die Politik hat die Grundsteuer B erhöht. Der Hebesatz wird von 390 auf 425 Prozent steigen. Das haben die Stadtvertreter am Dienstagabend mit knapper Mehrheit beschlossen. Auch Barmstedter Unternehmer sind betroffen, denn der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ebenfalls steigen: von 370 auf 380 Prozent. Der Stadt sollen die Erhöhungen laut Verwaltung Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt etwa 175.000 Euro einbringen.

Moorrege Die Entscheidung ist gefallen: Der Amtsausschuss des Amts Geest und Marsch Südholstein (Gums) hat sich für das Angebot der Raiffeisenbank Elbmarsch entschieden. Das Geldinstitut soll ein neues Amtshaus an der Bundesstraße 431 in Heist errichten. Das Amt mietet die Räume dann an.

Elmshorn 105 neue Betreuungsplätze: Der Umbau zu einer Bewegungskita hat begonnen. Doch die Verkehrsanbindung der ehemaligen Paul-Dohrmann-Schule im Dohrmannweg könnte problematisch werden. Die Elmshorner FDP hat jetzt eine Einbahnstraßenregelung vorgeschlagen. Dafür müsste ein Fußweg zur Straße werden. Der Vorschlag wird geprüft.

Pinneberg Pinneberg Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Die Neue GeWoGe und die Volksbank Pinneberg-Elmshorn haben am Mittwoch 4510 Euro an die Grund- und Gemeinschaftsschule (GuGs) in Pinneberg gespendet. Der Erlös stammt aus dem Quellentalfest. Das Geld hat Schulleiter Thomas Gerdes bereits verplant. 2019 soll in der Nähe des Sportplatzes auf dem Gelände ein sogenanntes Blockbohlenhaus gebaut werden.

Hamburg Der Bau eines dritten Lärmschutzdeckels über der A7 in Hamburg rückt näher. Die Verkehrsbehörde erließ einen Planfeststellungsbeschluss für die Errichtung eines 2,2 Kilometer langen Tunnels zwischen Otmarschen und dem Volkspark sowie für die Erweiterung des Autobahnabschnitts auf acht Spuren, erklärte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Mittwoch.

Schleswig-Holstein Umweltschützer haben die Beschlüsse des EU-Fischereirates zu den Fangquoten für 2019 kritisiert und befürchten eine Überfischung in Nordsee und Atlantik. Wissenschaftliche Empfehlungen für nachhaltige Fanggrenzen würden ignoriert, speziell Kabeljau und Hering würden überfischt, warnten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Kampagne Our Fish am Mittwoch. Die Naturschutzorganisation WWF forderte ein Umdenken in der EU-Fischereipolitik statt „staatlich legitimierter Überfischung“.