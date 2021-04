Voting des Tages : Höhere Bußgelder für Verstöße im Straßenverkehr – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. April 2021, 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz hat den Länderkompromiss auf einen neuen Bußgeldkatalog begrüßt. „Wir werden in der Tat bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen deutliche Geldbußen-Erhöhungen haben, aber eben keine Verschärfungen bei den Fahrverboten“, sagte der FDP-Politiker am Freitag (16. April). Nach langem Tauziehen haben sich Bund und Länder am Freitag auf der Verkehrsministerkonferenz in Bremen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Der sehe in vielen Punkten eine deutliche Erhöhung der Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vor.

Höhere Bußgelder für Verstöße im Straßenverkehr – wie stehen Sie dazu? Das ist eine gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung, die Bußgelder hätten unverändert belassen werden sollen. zum Ergebnis

