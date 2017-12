Region Pinneberg in Kürze : +++ Höhenwarnanlage für Bahnhofstunnel +++ Pestizidfreies Schenefeld +++ Nachtragshaushalt wird diskutiert +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

Elmshorn Diese Brücke sorgt für mächtig Ärger: Bei der Bahn, ihren Fahrgästen und den Pendlern, die bei Unfällen stundenlang mit ihren Autos im Stau stehen. Jetzt will die Bahn in Kooperation mit der Stadt Elmshorn reagieren. Eine Höhenwarnanlage ist in der Diskussion. Am 18. Dezember sitzen Vertreter der Bahn mit den Verantwortlichen der Stadt zusammen, um nach einer Lösung zu suchen. Der Handlungsdruck ist groß. Laut Petra Langefeld, Leiterin des Flächenmanagements im Rathaus, verzeichnet die Bahn ein bis zwei Vorfälle pro Monat.

Schenefeld Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben sich etwa 90 Städte und Gemeinden dafür entschieden, auf Pestizide oder zumindest Glyphosat bei der Pflege ihrer Grün- und Freiflächen zu verzichten. Im Kreis Pinneberg gehört allein Schenefeld zu diesen Vorreitern. Nicht nur in der Landwirtschaft werden Pestizide eingesetzt. In vielen Kommunen werden sie genutzt, um Wege frei von unerwünschten Kräutern und Gräsern zu halten, oder um gegen störende Insekten vorzugehen.

Kreis Pinneberg Eigentlich ist der Kreishaushalt für dieses und kommendes Jahr schon beschlossen. Doch weil mit einem Überschuss von etwa zehn Millionen Euro gerechnet wird, soll heute ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Dabei wird es um Entlastungen bei der Kindergarten-Sozialstaffel und dem ÖPNV sowie die Senkung der Kreisumlage gehen.

Quickborn Der bundesweit jüngste SPD-Ortsvereinsvorsitzende ist in Quickborn gewählt worden. Die Quickborner SPD stellt sich zur Kommunalwahl im Kreis Pinneberg im Mai 2018 neu auf und hat den erst 18 Jahre alten Tom Lenuweit an die Spitze gewählt. Lenuweit folgt Jens-Olaf Nuckel nach, der allerdings als Stellvertreter im Vorstand bleibt. Lenuweit ist bundesweit der einzige Vorsitzende aus dem Jahrgang 1999 wie ein Bundes-Sprecher der SPD gegenüber shz.de bestätigt. Aus dem Jahrgang 1998 gibt es insgesamt vier SPD-Ortsvereinsvorsitzende in Deutschland, und zehn Nachwuchspolitiker sind 1997 geboren und bereits Ortsvereinsvorsitzende der Sozialdemokraten.

Rellingen Die Rellinger Grünen bringen sich für die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 in Stellung. Mit Anja Keller kandidiert auf Platz 1 eine Newcomerin. Sie will sich für Familien einsetzen. Die Rellinger Bündnis90/Die Grünen, Ortsverein Ellerbek-Rellingen-Tangstedt, sind damit die der Ersten, die ihre Hüte in den Ring um die Gunst der Wähler werfen. Während der Wahlversammlung wurden die Wahlkreis- und Listenkandidaten gewählt.

Pinneberg Seit zwei Wochen ist die Pinnebergerin Gabriela Matthies (SPD) stolze Trägerin der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel. Seit 1990 ist sie Mitglied der Ratsversammlung und in nahezu allen städtischen Ausschüssen tätig. Matthies hat Spuren in Pinneberg hinterlassen, besonders im kulturellen Bereich. Ohne sie würde es kein Museum in Pinneberg geben, für die städtische Bücherei macht sie sich stark.

Tornesch Schlechte Nachricht für Pendler: Die Regionalexpress-Züge werden auch künftig nicht in Tornesch halten. Das hat der schleswig-holsteinische Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) in einem Schreiben an Torneschs Bürgermeister Roland Krügel (CDU) bekräftigt. Der Verwaltungschef hatte sich zuvor mit deutlichen Worten über die Zustände im Nahverkehr beschwert. Immer wieder sind in den vergangenen Wochen Züge ausgefallen.

Barmstedt Nach Kritik an der Kirchengemeinde Barmstedt, die beim Weihnachtsmarkt keine Becher von Außenständen mehr spült und die Stromabrechnung extern vergeben hat, haben Küster Michael Gallas und die Pastoren Klaus-Dieter Piepenburg und Dieter Timm jetzt einmal ihre Sicht der Dinge dargestellt. „Wir müssen viele Vorschriften beachten, was wir versuchen, durch Absprachen mit dem Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr zu bewältigen“, sagte Piepenburg. So müssten Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste freigehalten, andererseits jedoch auch die Zuwegungen sicher verbarrikadiert werden. Daher schreibe die Kirchengemeinde, die den Markt in der Chemnitzstraße sowie im Gemeinde- und im Humburg-Haus organisiert, bereits im Juli alle Beschicker vom vorigen Jahr mit der Bitte um Rückmeldung an.

Wedel Ingeborg Hansen war vieles gleichzeitig: Kämpferin für den Erhalt des ältesten Fachwerkhauses der Stadt, dem Reepschlägerhaus, sowie Initiatorin und langjährige Vorsitzende des Förderkreises des mittlerweile längst denkmalgeschützten Hauses. Aber auch selbst aktive Künstlerin und Kunstvermittlerin. Die Kunst- und Philosophielehrerin hat mehrere Schülergenerationen des Rist-Gymnasiums maßgeblich beeinflusst. Sie sei ihnen Impulsgeberin und Unterstützerin gewesen, betonen diejenigen ihrer Schüler, die für sich selbst den Weg in die Kreativität gewählt haben. Nun widmet ihr das Reepschlägerhaus eine Ausstellung. Eröffnung ist morgen mit der Vernissage ab 19.30 Uhr.

Hamburg Hamburgs rot-grüne Koalition will mehr Bürger zum Radfahren bewegen und hat eine Millionenkampagne zur Förderung des Radverkehrs gestartet. Im laufenden Doppelhaushalt 2017/18 seien dafür pro Jahr 1,5 Millionen Euro veranschlagt, geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor. Ziel sei es, die Bürger zu motivieren, auf kurzen und mittleren Strecken das Rad zu benutzen, sagte der Grünen-Verkehrsexperte Martin Bill. „Das dient der Lebensqualität, vermeidet Staus und ist gut für den Klimaschutz.“

Schleswig-Holstein: „Die Chancen für Wintersportvergnügen am Bungsberg stehen gut," so eine Meldung der dpa vor gut einer Woche. In Hinsicht auf den Skilift-Betrieb auf dem höchsten Berg Schleswig-Holsteins gibt es aber große Fragezeichen: „Mit dem Betrieb eines Skiliftes würden auf die Gemeinde Kosten in einer Höhe zukommen, über die ich nicht allein entscheiden will. Deshalb wird die Gemeindevertretung am Mittwoch darüber entscheiden“, sagte Bürgermeister Hans-Alfred Plötner (CDU) auf shz-Anfrage. Fakt ist, dass nach dem ersten Schneefall in diesem Winterhalbjahr am Wochenende schon Betrieb auf dem Berg war und Rodler den Hang genutzt haben – von einem Skilift aber nichts zu sehen war.