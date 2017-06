Region Pinneberg in Kürze : +++ Hockeyplatz für Pinneberg - nächste Hürde +++ Abzocker in Elmshorn +++ Kanal-Sanierung in Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Roland Weihrauch/dpa 1 von 1

Pinneberg „Guter Sport braucht ein Zuhause“ – unter diesem Motto wirbt der VfL für einen Kunstrasen-Hockeyplatz in Pinneberg. Doch obwohl der Verein die Kosten von 300.000 Euro für den Bau komplett übernehmen will, steht das Projekt unter einem schlechten Stern: Unter der Fläche, wo der Hockeyplatz gebaut werden soll, liegen Leitungen, die verlegt werden müssen. Probleme macht auch die Suche nach Ausgleichsflächen.

Elmshorn Die Reinigung der Dachrinnen boten sie am vergangenen Montag zu einem geringen Preis an. Doch tags darauf wollten zwei „reisende Handwerker“ laut Polizei eine Rentnerin in Elmshorn abzocken, in dem sie Dachdeckerleistungen zu einem massiv überzogenen Preis ausführen wollten. Die beiden Männer aus Osnabrück im Alter von 36 und 37 Jahren wurden auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Der Betrug flog auf, weil die Hausbank der Seniorin misstrauisch wurde, als die Elmshornerin den hohen Lohn für die beiden Männer von ihrem Konto abheben wollte. Die Bank informierte die Polizei – die fuhr zum Haus der Rentnerin und stieß vor Ort auf die „reisenden Handwerker“. Im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Männer mangels etwaiger Haftgründe entlassen. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor der Einwilligung in Haustürgeschäfte. Weiterhin bittet die Kriminalpolizei Elmshorn unter Telefon 04121-8030 um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer ist in den vergangenen Tagen möglicherweise Opfer von „reisenden Handwerkern“ geworden?

Schenefeld Die Schenefelder Verwaltung will in in den folgenden Straßen in diesem Jahr Kanalsanierungsmaßnahmen durchführen: Im Winkel, Kiebitzweg, Lindenallee, Möwenring und Op de Gehren. Die Maßnahmen gehen aus dem Berichtskatalog der Abwasserplanung der Stadt Schenefeld hervor, der am Donnerstagabend dem Hauptausschuss im Rathaus vorgelegt wurde.

Quickborn Sie bringen den Traditional Jazz nach Quickborn und zeigen, was sie unter Dixieland verstehen: Am am Sonntag, 25. Juni, spielen die vor fast 40 Jahren gegründeten „Alabama Hot Six“ ab 11 Uhr auf dem Gelände des Quickborner Kamphuis, Kampstraße57. Während des Open-Air-Jazz-Frühschoppens, veranstaltet vom Kultur-Verein Quickborn, erklingen unter dem Zeltdach bekannte und neue Riffs und Intros, außerdem Songs, die den Dixieland zu dem gemacht haben, was er heute ist – eine legendär gute Musik. Die Karten kosten zehn Euro.

Wedel Noch bis Dienstag, 27. Juni, spült die Firma NED Water TEC im Auftrag der Stadtwerke Wedel Rohrnetze im Westen und Norden der Rolandstadt. 90 Straßen sind nach Auskunft des städtischen Versorgers betroffen. Die Haushalte wurden per anschreiben über die Maßnahme informiert. Wer dennoch unsicher ist oder kein Schreiben vorliegen hat, kann auf der Stadtwerke-Homepage die genauen Orte und Einsatzzeiten einsehen. Nach Stadtwerke-Angaben können während der Spülung Wassertrübungen auftreten. Diese seien gesundheitlich unbedenklich. Im angegebenen Zeitraum sollten keine druckabhängigen Geräte wie Spülmaschine oder Boiler betrieben werden.

Uetersen Sebastian Dittmers möchte neuer Pastor an der Erlöserkirche werden. Am Sonntag, 25. Juni, wird er, derzeit im Probedienst, vom Pinneberger Propst Thomas Drope offiziell begrüßt. Der Gottesdienst am Ossenpadd beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss an die Kirchzeit wird zu einem Empfang in das Gemeindehaus eingeladen, bei dem die Mitglieder der Kirchengemeinde mit dem jungen Pastor ins Gespräch kommen können.

Hamburg Die juristischen Auseinandersetzungen um Protestcamps während des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg gehen in weitere Runden. Zunächst haben Planer eines G20-Camps im Hamburger Stadtpark einen Etappensieg errungen. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung des Hamburger Verwaltungsgerichts muss die Stadt dieses geplante Protestcamp vorerst zwar dulden, aber: „Wir gehen in die Beschwerde. Ich gehe von weiteren Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht zur Klärung aller Fragen aus“, twitterte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Mittwoch. Zu diesem Protestcamp erwarten die Veranstalter rund 10.000 Teilnehmer, die in etwa 3000 Zelten unterkommen sollen.

Schleswig-Holstein Ein Großbrand hat am frühen Mittwochmorgen Teile einer Autowerkstatt in Schwarzenbek zerstört. Beim Eintreffen der Feuerwehr kurz nach dem Alarm gegen 3.30 Uhr stand der rückwärtige Bereich der Werkstatt an der Hamburger Straße lichterloh in Flammen. Im Laufe der Löscharbeiten stürzten Teile des Daches ein. Die Polizei geht aufgrund eingeschlagener Scheiben des Gebäudes von Brandstiftung aus, außerdem soll es an mehreren Stellen in dem Gebäude gleichzeitig gebrannt haben. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. In Schwarzenbek brennt es seit einigen Monaten immer wieder. Meistens sind Autos oder Müllcontainer angezündet worden, im Mai brannte aber nur 300 Meter entfernt ebenfalls an der Hamburger Straße auch ein ehemaliges China-Restaurant. Die Ortsdurchfahrt im Zuge der B207 war aufgrund des Einsatzes mehrere Stunden lang voll gesperrt.

von shz.de

erstellt am 22.Jun.2017 | 06:00 Uhr