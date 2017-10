Hobbymarkt so groß wie noch nie

vergrößern 1 von 4 Foto: Hoppe (3) 1 von 4





Stürmisch ging es jetzt beim 35. Hobbymarkt in Tangstedt sowohl drinnen als auch draußen zu. Denn: Während Sturmtief „Herwart“ unaufhörlich um die Turnhalle am Brummerackerweg fegte, ging es in im Inneren der Sportstätte kaum ruhiger zu.

Schon zur Eröffnung des traditionellen Kunsthandwerker-Marktes, welcher in diesem Jahr so groß war wie noch nie, hatten sich vor dem Eingang Besucher-Schlangen gebildet. Pünktlich um zehn Uhr ergoss sich dann die Käuferschar über die 35 Stände, welche mit einer großen Angebotsvielfalt aufwarteten.

Ob maritime Landschaftsmalereien, bunt bemalte Garten-Glaskugeln, hölzerne Hinweisschilder, niedliche Kindermützen, selbstgemachter Honig oder „Bullerbü-Geschenke“ in Herz-, Gänse- oder Schaukelpferd-Optik.

Auch schicker Modeschmuck, gehäkelte Eier-Warmhalter mit Vereinslogo, textile Glücksschweine oder originelle Verpackungen und Glückwunschkarten wechselten im Verlauf des regen Markttreibens den Besitzer.



Ausschließlich Handarbeiten

Als besonderer Hingucker erwiesen sich unter anderem die selbstgemachten Stoffpuppen aus den Händen von Ilse Schäfer (90). Bereits Mitte der 1980er-Jahre entdeckte die rüstige Rentnerin ihre kreative Ader und ist seither auf etlichen Märkten innerhalb und außerhalb Hamburgs mit ihren Puppen in selbst genähten Kleidern unterwegs.

„Wir möchten diesen Markt Stück für Stück größer machen. Schon kommendes Jahr wollen wir dann am letzten September-Sonntag 50 Verkäufern die Möglichkeit geben, ihre in Handarbeit produzierten Waren hier anzubieten“, kündigte Katja Westphal an.

Sie hatte erstmals als verantwortliche Organisatorin des Marktes fungiert und war sichtlich erfreut über die große Resonanz. So schlenderten im Tagesverlauf rund 1000 Besucher über den Hobbymarkt. Für die „kleine Pause zwischendurch“ hatte die Veranstalterin Raum geschaffen und im Foyer des Gemeindezentrums ein großes Kuchenbüfett eingerichtet. An dem hatten die „Kuchenfeen“ Regine Gerdau, Ivonne Jandl und Mandy Kaufmann das Sagen. „Jeder Standbetreiber, der einen Kuchen mitgebracht hat, konnte zehn Euro an Standgebühren einsparen. Wenngleich wir in diesem Jahr noch kostendeckend arbeiten mussten, wollen wir ab 2018 gern wieder Spenden an Kindergärten oder gemeinnützige Projekte hier in Tangstedt weiterreichen“, blickte Westphal bereits in die Zukunft. Ihr Dank galt allen fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Marktes beigetragen hatten.