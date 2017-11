Es geht um das Integrationskonzept : Hitzige Debatte im Kreistag über Flüchtlinge

von Bernd Amsberg

erstellt am 17.Nov.2017

Pinneberg | Das Integrationskonzept des Kreises Pinneberg stand auf der Tagesordnung des Kreistags. Doch daraus entwickelte sich fast schon eine Grundsatzdebatte über die Flüchtlingspolitik. Und KWGP-Politiker Burghard Schalhorn stand im Kreuzfeuer der Kritik.

Initiiert hatte die ehemalige Landesregierung das Konzept. Um Landes-Förderung für Koordinierungsstellen in Sachen Flüchtlinge zu erhalten, sollten die Bereiche Unterbringung, Betreuung und Integration in den Kreisen koordiniert werden. „Integration ist ein dauerhafter und wechselseitiger Prozess zur Realisierung eines gleichberechtigten Zusammenlebens der im Kreis Pinneberg lebenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Dabei liegt das besondere Verständnis von Integration nicht darin, die Aufgabe von Identitäten, Werten und Traditionen zu verlangen oder zu erwarten, sondern im Respekt, der Förderung und der Nutzung kultureller Vielfalt als Bereicherung und gemeinsames Zukunftspotenzial“, heiß es unter anderem in dem Konzept.

CDU-Politiker Christian Saborowski brachte es auf den Punkt. „Wir haben sehr viele Worte, die müssen nun mit Inhalt gefüllt werden.“ Den Menschen, die hier bleiben dürften, müsse geholfen werden. „Wir können nicht alle im Sozialbereich lassen, wir müssen dafür sorgen, dass sie Schulen besuchen und die Unternehmen ihnen Arbeit geben“, sagte er.

Am meisten Freude habe ihm gemacht, dass auch denen geholfen werden solle, die keine Bleibeperspektive haben, so Thomas Giese, Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Burghard Schalhorn, Chef der Kreiswählergemeinschaft Pinneberg (KWGP), hält hingegen nichts von dem Konzept: „Ein erheblicher Teil der Menschen will sich gar nicht integrieren.“ Erneut machte er deutlich, dass der Islam seiner Ansicht nach nur göttliches Recht anerkennt, deshalb nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Als Beleg zitierte er Altkanzler Helmut Schmidt (SPD): „Die multikulturelle Gesellschaft ist eine Illusion von Intellektuellen.“

Von SPD-Fraktionschef Hannes Birke gab’s die volle Breitseite: „Es fällt zunehmend schwer, dem Kollegen Schalhorn zuzuhören und ruhig zu bleiben. Das war zum Teil unerträglich.“ Die Menschen kämen „nicht aus Jux und Dollerei, sondern aus Not und weil sie verfolgt werden zu uns.“ Integration bedeute für die SPD nicht Assimilierung. „Die Werte und Traditionen der Menschen werden für uns eine Bereicherung sein“, sagte er.

Sven Lange (Piraten) warf Schalhorn vor, nach dem Motto „teile und hetze“ die Zugewanderten in gute und schlechte einzuteilen. Für FDP-Fraktionschef Klaus G. Bremer waren die Aussagen Schalhorns „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“. Er attackierte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Der habe den „schwerwiegendsten Fehler“ gemacht und versäumt, dass alle in Deutschland lebenden Personen erfasst würden. Bis auf Schalhorn stimmten alle Abgeordneten für das Integrationskonzept.