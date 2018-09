Region Pinneberg in Kürze : +++Hitzige Debatte im Kreistag+++Angeklagter bestreitet Missbrauch+++An Pinneberger Schulen fehlt der Brandschutz+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. September 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Das Thema Integration hat bei der vergangenen Kreistagssitzung zu teils heftigen Debatten und verbalen Entgleisungen geführt. Burghard Schalhorn von der KWGP. hatte die Integrationspolitik auf Anfrage zur aktuellen Stunde im Kreistag gemacht. Er sprach sich deutlich gegen die aktuelle politische Flüchtingspolitik aus. Dafür hagelte es von Seiten der weiteren im Kreistag vertretenen Parteien Kritik.

Wedel/ Itzehoe Zum Prozessauftakt wegen des mutmaßlichen Missbrauchs eines Kindes hat der Angeklagte alle Vorwürfe abgestritten. „Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen“, betont Sayed B. Der damals Zehnjährige habe ihm bei den Hausaufgaben für einen Deutschkurs geholfen, mehr sei am Abend des 20. Februar dieses Jahres in seiner Wohnung in Wedel nicht vorgefallen.

Pinneberg Fehlender Brandschutz bleibt das Thema Nummer eins an den Pinneberger Schulen. Das wurde im Schulausschuss am Mittwochabend wieder deutlich. So gebe es weder für die Johannes-Brahms-Schule noch für die Grundschule Thesdorf ein Brandschutzkonzept. Für die Johann-Comenius-Schule Thesdorf sei ein Brandschutzkonzept beauftragt worden, teilte Beate Hormann, Technische Abteilungsleitung des KSP, mit. Trotz der Mängel seien die Schulen aber sicher, betonte die Technische Abteilungsleiterin.

Tornesch Im Pinnauring in Tornesch werden einige Bäume entfernt. Das hat der Umweltausschuss am Mittwochabend beschlossen. Betroffen sind allerdings nur Exemplare, die aufgrund ihres Wuchses ohnehin kein langes Leben vor sich haben. Damit kommen die Kommunalpolitiker den Anwohnern ein stückweit entgegen. Die hatten in einem Schreiben um Hilfe gebeten, da sie sich mit den Laubmassen überfordert fühlen und durch herabfallende Äste eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer sehen. Vor der Entscheidung hatte es einen Ortstermin gegeben.

Elmshorn Superbunt. So möchte sich die Stadt Elmshorn präsentieren und ruft alle Elmshorner und die, die mit der Stadt verbunden sind, dazu auf, an einer großen Fotokampagne teilzunehmen. „Dein Gesicht für Elmshorn“ lautet das Motto, unter dem sich alle Elmshorner ab nächster Woche bis Januar nächsten Jahres an unterschiedlichen Standorten in der Stadt ablichten lassen können. Ziel der Kampagne ist, auf einer großen Collage im Frühjahr 2019 die vielen bunten Gesichter in Vielfältigkeit und Zusammenhalt zu zeigen.

Barmstedt Ab 2019 könnten sowohl die Grundsteuer B als auch die Gewerbesteuer in Barmstedt steigen. Dafür haben sich am Mittwochabend die Mitglieder des Hauptausschusses ausgesprochen. Die Entscheidung hätte kaum knapper ausfallen können: Am Ende standen sechs Ja-Stimmen von CDU und FWB fünf Nein-Stimmen von SPD und BALL gegenüber. Das letzte Wort hat die Stadtvertretung am 25. September.

Hamburg Die Zahl der Badetoten hat sich in den ersten acht Monaten dieses Jahres in Hamburg mehr als verdreifacht. Das geht aus der vorläufigen Bilanz hervor, die die DLRG am Donnerstag vorgelegt hat. Zwischen Januar und August 2018 ertranken danach in Hamburg 14 Menschen, zehn mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In Schleswig-Holstein ertranken in den ersten acht Monaten des Jahres 13 Menschen, zwei mehr als im Vorjahreszeitraum.

Kreis Pinneberg Die Kieler Regierung will die Landesunterkunft für Flüchtlinge in Neumünster ausbauen und die Pläne dafür am 24. September auf einer Einwohnerversammlung vorstellen. „Die Planungen des Innenministeriums sehen vor, dass Neumünster ab dem Jahr 2024 die einzige Aufnahmeeinrichtung in Schleswig-Holstein sein wird“, sagte Ministeriumssprecher Dirk Hundertmark. Dafür solle die „Aufnahme- und Rückführungseinrichtung“ ausgebaut werden.