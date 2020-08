Voting des Tages : Hitzewelle in Deutschland: Achten Sie auf Ihren Wasserverbrauch?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

10. August 2020, 18:00 Uhr

Wegen des heißen Sommerwetters und der anhaltenden Trockenheit kommt der Wasserverband Krempermarsch in Teilen seines Versorgungsgebiets an die Grenze seiner Liefermöglichkeiten. Betroffen ist vor allem die Gemeinde Lutzhorn im Kreis Pinneberg. Kunden werden darum gebeten, sparsam mit dem Wasser umzugehen und den Verbrauch vor allem in den nachfragestarken Zeiten zwischen 17 und 21 Uhr gering zu halten.

Hitzewelle in Deutschland: Achten Sie auf Ihren Wasserverbrauch? Ja, ich achte grundsätzlich darauf. Ja, aber nur während Hitzewellen. Nein, ich achte kaum bis gar nicht auf den Verbrauch. zum Ergebnis

