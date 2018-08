Region Pinneberg in Kürze : +++ Hitzesommer sorgt für volle Tierstation +++ Rohrbruch: Ist der Lkw-Verkehr schuld? +++ Reaktionen zum VHH-Ausbau +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

17. August 2018, 06:00 Uhr

Groß Nordende Die gute Nachricht: Die Wasserversorgung für die 100 Haushalte in Groß Nordende, die seit Mittwochmorgen auf dem Trockenen saßen, ist wieder hergestellt. Spätestens am Sonntag soll zudem die Bundesstraße 431 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Unterdessen scheint die Ursache für den Rohrbruch festzustehen: die enorme Belastung der jahrzehntealten Leitung durch den Schwerlastverkehr.

Elmshorn Dieser Fall ging im November 2017 durch alle Medien: Die Gießener Ärztin Kristina Hänel wurde verurteilt, weil sie auf ihrer Internetseite darüber informierte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Diese Entscheidung beruht auf dem Paragraphen 219a des Strafgesetzbuchs. Dessen Abschaffung fordert jetzt das Frauennetzwerk Elmshorn.

Pinneberg Laut einer Erhebung der DLRG können etwa 50 Prozent der Kinder bis zum zwölften Lebensjahr in Schleswig-Holstein nicht schwimmen. „Das müssen wir ändern“, sagt Eka von Kalben, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kieler Landtag. Aus diesem Grund führte ihre Sommertour sie zum Thema „Schwimmen lernen“ auch nach Pinneberg.

Barmstedt Die Gottfried-Semper-Schule in Barmstedt hat eine neue Leiterin: Nachdem die Schule ein Jahr lang kommissarisch geführt wurde, hat Margit Böttcher die Aufgabe übernommen. Die 53-Jährige war zuvor 14 Jahre lang an einer Grund- und Gemeinschaftsschule in Pinneberg tätig, davon mehrere Jahre als stellvertretende Leiterin.

Schenefeld Die VHH hatten bekanntgegeben, dass sie das Areal der abgebrannten Sportwelt im Industriegebiet in der Nähe des Osterbrooksweg von der RCS Sportwelt Schenefeld kaufen. Im Schenefelder Rathaus ist deshalb gestern kein Jubel ausgebrochen. Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) sagte, ihre Meinung zu dem Thema sei „zwiespältig“. Zwar handele es sich beim geplanten Ausbau der VHH um ein „Leuchtturmprojekt der Metropolregion“. Aber: "Da geht einiges an Gewerbesteuer flöten."

Klein Offenseth-Sparrieshoop Wegen des Hitzesommers ist die Wildtierstation Hamburg/Schleswig-Holstein in Klein Offenseth-Sparrieshoop besonders stark ausgelastet. Durch die extreme Hitze und die langanhaltende Dürre leiden viele Wildtiere und müssen zur Pflege in die Auffangstation.

Schleswig-Holstein Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht das Land gut gerüstet für das am Montag beginnende neue Schuljahr. „Wir haben den höchsten je erreichten Lehrkräftestellen-Bestand“, sagt Prien. Im kommenden Schuljahr gebe es 23192 Stellen – damit stünden 871 mehr zur Verfügung als in früheren Haushaltsplanungen vorgesehen.