Region Pinneberg in Kürze : ++Hitze: Hohe Kosten für Baumschuler++Pferde für 266.000 Euro versteigert++Interkultureller Treffpunkt in Kleingarten++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

23. Juli 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Baumschuler im Kreis Pinneberg leiden unter dem anhaltenden Sommerwetter: Seit Monaten müssen sie ihre Pflanzen bewässern und das geht ins Geld. Besonders betroffen sind Baumschuler, die ihre Pflanzen im Freiland anbauen.

Elmshorn Bei der Sommerauktion des Holsteiner Verbands wurden 21 Pferde für insgesamt 266.000 Euro versteigert. Den besten Preise erzielte Clarcona, die für 27.000 Euro in die Schweiz verkauft wurde.

Quickborn In der Quickborner Kleingartenanlage an der Renzler Straße entsteht ein interkultureller Treffpunkt. Vier Flüchtlingsfamilien bewirtschaften dort jetzt je eine Teilfläche von 45 Quadratmetern. Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion zusammenzubringen.

Halstenbek Im Rahmen eines Ferienprojektes haben Jugendliche den Tunnel an der Gärtnerstraße in Halstenbek mit Graffiti neu gestaltet. Die 11- bis 15-Jährigen dachten sich die zentrale Aussage „What if we all respect nature“ für ihr Projekt aus.

Hamburg Am Samstag startet das MS Artville – jene Open Air Galerie, die im Rahmen des Dockville Festivals auf der Elbinsel in Wilhelmsburg stattfindet. Elf Jahre ist es her, dass das MS Dockville zum ersten Mal stattfand. Initiator Enno Arndt hatte damals die Vision von einem Festival, das Musik und Kunst vereint. Waren es im ersten Jahr noch 5.000 Besucher, kommen inzwischen rund 20.000 pro Festivaltag. Und überhaupt hat sich um das eigentliche Festival herum ein großer Kosmos entwickelt: Fast einen Monat lang wird das Gelände auf unterschiedlichste Weise bespielt, bevor im August alles im MS Dockville kulminiert.

Schleswig-Holstein Pflege macht krank. Das zeigt die aktuelle Übersicht der DAK-Krankenkasse zu den Fehltagen ausgewählter Berufsgruppen in Schleswig-Holstein. Arbeitskräfte in der Altenpflege melden sich im Schnitt an 31 Tagen im Jahr krank, das entspricht einem Krankenstand von 8,4 Prozent. Nur bei den Busfahrern im Norden liegt der Krankenstand mit 9,1 Prozent oder 33 krankheitsbedingten Fehltagen noch höher.