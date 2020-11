Historische Torakrone ist zurück

Daniel Sheffer, Gründer der Wiederaufbauinitiative für die Bornplatz-Synagoge, kaufte das Relikt von einem Antiquitätenhändler

09. November 2020, 14:42 Uhr

Hamburg | Kein besserer Ort ließ sich für diese besondere Zeremonie denken – und kein besserer Tag: Gestern, dem 82. Jahrestag der Reichspogromnacht, hat Hamburgs Jüdische Gemeinde die lange verschollene Torakrone der zerstörten Bornsplatz-Synagoge wieder entgegengenommen. Auf dem heutigen Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel, wo Nazi-Horden die Synagoge 1938 zerstörten und plünderten, überreichte die zehnjährige Schülerin Eva die Silberkostbarkeit an Vize-Landesrabbiner Shmuel Havlin.

„Wir haben vor einigen Monaten einen Tipp bekommen, dass sich die Krone bei einem Antiquitätenhändler in Hamburg befindet. Wir mussten sie haben“, berichtete Daniel Sheffer. Für 8000 Euro samt Restaurierung kaufte der Unternehmer das Einzige zurück, was von der einst größten Synagoge Norddeutschlands übrig blieb. Die gut 800 Gramm schwere, 23 Zentimeter hohe Krone schmückte die Hamburger Torarolle, die Markus Hirsch gewidmet war, erster Rabbiner des 1906 eingeweihten Sakralbaus. Dass sein Name auf dem Fundstück eingraviert ist, garantiere die Echtheit.

Dass der historische Silberschmuck nach so langer Zeit wieder aufgetaucht ist, sieht Sheffer als ermutigendes Zeichen für den angestrebten Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge. Gestern starteten er und viele Unterstützer die Kampagne „Nein zu Antisemitismus. Ja zur Bornplatzsynagoge“. Bis 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, sollen 100 000 Online-Unterschriften von Hamburgern und Freunden für den Wiederaufbau zusammenkommen. Unter www.bornplatzsynagoge.org kann jeder die Aktion unterstützen. Der imposante Sakralbau im neoromanischen Stil war am 9. November 1938 vom braunen Mob gebrandschatzt worden, 1939 musste die Jüdische Gemeinde die Ruine auf eigene Kosten abreißen.

Den Wiederaufbau für einen geschätzt hohen zweistelligen Millionenbetrag befürwortet nicht nur die Bürgerschaft, auch der Bund hat 600 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zugesagt. Diese muss schwierige Fragen beantworten, etwa die der Architektur. Die Jüdische Gemeinde wünscht sich eine Gestaltung des Neubaus eng am Original. Ob sich das auf dem beengten Raum des Joseph-Carlebach-Platzes umsetzen lässt, ist unklar. Am Rand des Platzes ist 1942 ein Luftschutzbunker entstanden, der mittlerweile unter Denkmalschutz steht und den die Universität nutzt.

Zudem legt die Bürgerschaft Wert auf „angemessenen“ Umgang mit jenem Bodenmosaik, das auf dem Platz den Grundriss der zerstörten Synagoge abbildet und ein Mahnmal der Entrechtung und Ermordung Tausender Hamburger Juden darstellt. Sie begrüße die Initiative und hoffe, dass viele Hamburger sich mit ihrer Stimme klar gegen Antisemitismus stellten, sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) bei der Kronenzeremonie. Initiator Daniel Sheffer betonte: „Wir leben nicht 1938. Wir leben heute. Antisemitismus und Hass haben keinen Platz in unserer Gesellschaft.“