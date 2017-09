Historische Fahrt in neuer Bahn

vergrößern 1 von 3 Foto: Stockfleeth (2) 1 von 3

Der 50. Geburtstag wird häufig groß gefeiert. Es ist ein Tag, an dem man zurückblicken kann auf all das, was man bisher erlebt hat und man wagt einen Ausblick auf das, was noch kommt. Am vergangenen Sonnabend feierte die S-Bahn das 50-jährige Bestehen der S-Bahn-Strecke von Pinneberg nach Hamburg.

Zu diesem Anlass sollte eines der historischen Fahrzeuge auf die Gleise, doch bei der Inspektion ist am Morgen ein schwerer Motorschaden an der alten S-Bahn festgestellt worden. „Wir wären Gefahr gelaufen, liegen zu bleiben“, so einer der Lokführer Daniel Wiese. Um den regulären S-Bahn-Betrieb nicht zu stören, habe keine Möglichkeit bestanden, mit der alten Bahn die Werkstatt zu verlassen.

Die Fahrgäste, die ihre Fahrkarten untern anderem bei einem Gewinnspiel unserer Zeitung gewonnen haben, mussten jedoch nicht komplett auf die Fahrt verzichten, da kurzerhand ein moderner Ersatzwagen bereitgestellt werden konnte. Darüber hinaus versicherte der Geschäftsführer der Hamburger S-Bahn Kay Uwe Arnecke, dass es im Frühjahr 2018 eine Ersatzfahrt für alle Gäste geben wird.

Die „Voicebusters“ aus Hamburg haben es trotz des modernen Ausweichfahrzeugs geschafft, den Charme aus vergangenen Jahrzehnten in den Bahnwagon zu holen. Zu fünft sind die Musiker seit fast 17 Jahren gemeinsam unterwegs und mittlerweile haben sie nicht nur in Hamburg den Ruf, für beste Unterhaltung zu sorgen.

In der Bahn hatten sich zahlreiche Fahrgäste eingefunden, die während der Fahrt mit Kaffee und verschiedenen Sorten Kuchen versorgt wurden. Dabei konnten sie sich mit Kay Uwe Arnecke unterhalten – und auch die Pinneberger Bürgermeisterin Urte Steinberg ließ sich die Fahrt nicht entgehen. Die Gäste tauschten sich unter anderem über Fahrzeiten der Bahn aus und auch die eine oder andere Anekdote zu den alten S-Bahn-Fahrzeugen wurden vom Bahnpersonal zum Besten gegeben.

Bürgermeisterin Steinberg betonte die außerordentlich große Rolle, die die S-Bahn-Anbindung für Pinneberg und die gesamte Region darstellt. „Ich bin froh über die Entscheidung vor 50 Jahren“, so Steinberg. Mittlerweile habe der Bahnhof in Pinneberg eine Kapazität von 21 000 Pendlern pro Tag erreicht – Tendenz steigend. Der Ausbau des Bahnhofs sei mit dem Bau eines neuen Fahrradparkhauses und einer barrierefreien Unterführung der Gleise abgeschlossen. „Wenn ich mir für die Zukunft etwas wünschen dürfte, dann wäre es eine S-Bahn-Verbindung ohne Halt an der Elbgaustraße“, so die Pinneberger Bürgermeisterin weiter.

Maßgeblich organisiert wurde die Fahrt vom Verein historische S-Bahn Hamburg e.V., der sich in den vergangenen Monaten mit einer neuen Internetpräsenz und Social-Media-Seiten einen frischen Anstrich verpasst hat.

Über den Verein kann man auch für private oder geschäftliche Events eine historische S-Bahn chartern. Jeder, der an historischen S-Bahn-Fahrten interessiert ist, kann sich auf der Homepage über aktuelle Fahrten der alten Fahrzeuge informieren. >

www.historische-s-bahn.de