Hinter den Kulissen der Brassband

„Du hast uns gerade noch gefehlt.“ Mit diesem Slogan wirbt die Jugend Brassband Quickborn um Nachwuchs und lädt für Dienstag, 19. September, um 18 Uhr, zu ihrem Tag der offenen Tür ins Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium am Ziegenweg ein. Alle musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen ab einem Mindestalter von acht bis neun Jahren beziehungsweise ab der dritten Schulklasse können an dem Tag in die Ausbildung und Proben des 1964 als Spielmanns- und Fanfarenzug gegründeten Ensembles hineinschnuppern.

Die Namensänderung wurde von den Musikern gemeinsam beschlossen und soll ein Signal setzen, erklärte Heike Prieß, stellvertretende Vorsitzende. Jugend Brassband sei modern. Das vermittelten auch ihr neues Logo und ihr neues Erscheinungsbild. „Wir spielen alles, von dem man sagt: ‚Hab‘ ich schon mal gehört.‘ “, sagte Prieß. Zum Repertoire gehören unter anderem Songs wie „Dynamite“ von Taio Cruz und „Feel this moment“ von Pitbull.

Im Vordergrund stehe bei allem der Spaß, betonte Prieß. Das Besondere: Um Mitglied zu werden, bedarf es keinerlei musikalischer Vorkenntnisse. Der Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von 40 Euro beinhaltet den Musikunterricht und die Notenlehre. Anfänger können zwischen der Sopran-Querflöte, der Trommel oder der Naturfanfare wählen. Fortgeschrittene spielen Alt-, Tenor-Querflöte, Xylophon, Kornett (trompetenähnliches Instrument), Posaune, Sousaphon (Form der Tuba) und Schlagwerk.

Der Unterricht erfolgt durch professionelle Musiklehrer sowie langjährige Mitglieder der Brassband unter der musikalischen Gesamtleitung von Carsten Klindtwordt, Flötist und Dirigent beim Heeresmusikkorps 6. Die Bläser werden von Rebecca Kahl unterrichtet. Musikstudentin Jule Wendt bildet am Schlagzeug aus, und Lea Kohlhagen, die selbst einmal in der Band „ganz klein“ angefangen hat, erteilt den Querflötenunterricht. Schon nach etwa ein bis zwei Jahren kann der Nachwuchs in Uniform zusammen mit der Brassband auftreten. Zurzeit spielen hier 48 Musiker, während 15 auf dem besten Weg zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt sind. Davon gibt es etwa zwei pro Monat, manchmal auch mehr, wie aktuell während des Schützen- und Eulenfestes. Am vergangenen Sonntag begleitete die Jugend Brassband den Weck- sowie den Festumzug. Am Freitag, 15. September, wird beim Laternenumzug musiziert und am Sonnabend, 16. September, nehmen die Musiker an der Eröffnung des Eulenmarktes teil.