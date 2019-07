Hinsehen statt Wegschauen

VfL will Kinder besser vor Missbrauch schützen

22. Juli 2019

Pinneberg | Der sexuelle Missbrauch an Kindern durch Priester steht im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Aber sexueller Missbrauch tritt geballt auch in Sportvereinen auf, wie eine noch unveröffentlichte Studie der Uniklinik Ulm zeigt. „Ein Beitrag im Ersten Deutschen Fernsehen hat dazu Zahlen veröffentlicht. Danach gibt es im Sport 200 000 Betroffene. Eine unglaublich hohe Zahl“, sagt Carsten Lienau, Vorsitzender des VfL Pinneberg.

Aufgerüttelt durch die Fernsehdokumentation („Das große Tabu“), möchte er in seinem Verein das Bewusstsein für das Thema schärfen. Gemeinsam mit der Ansprechpartnerin für Aktiven Kinderschutz, Jana Glindmeyer, will Lienau „proaktiv“ reagieren und im VfL eine Kultur des Hinsehens etablieren. „Wir möchten unsere Kinder und Jugendlichen stärken. Sie sollen ihr Bauchgefühl ernst nehmen“, sagt Glindmeyer, die im VfL eigens für den Schutz der Kinder zuständig ist. Was als übergriffig angesehen werde, sei ganz individuell, sagt sie. „Deshalb brauchen wir klare Strukturen.“

Das Konzept „Aktiver Kinderschutz“ soll Unsicherheiten abbauen. „Das hilft nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch Trainern“, sagt Glindmeyer. „Denn deren Angst ist groß, etwas falsch zu machen.“

Während einer Kompakt-Qualifizierungsmaßnahme der Sportjugend Schleswig-Holstein haben sich Trainer, Übungsleiter und Jugendwarte mit dem eigenen Verhalten auseinandergesetzt. Glindmeyer erläutert: „Die Weiterbildung hat sensibilisiert.“ Aber nicht nur Trainer, auch Kinder und Jugendliche haben sich aktiv überlegt, wie das Zusammenspiel im Verein laufen soll. Schriftlich hielten sie fest, was geht und was nicht. Dafür wurde eine Ampel zu Hilfe genommen – bei Rot wurden unakzeptable Verhaltensweisen der Trainer notiert, gelb spiegelt grenzwertiges Verhalten wider und das grüne Licht zeigt alles, was von den VfL-Kindern als völlig in Ordnung empfunden wird.

Die Kinderschutzampel steht seit der Qualifizierung übrigens im VfL Sportzentrum am Fahltskamp 53. Dort kann jeder die Bedingungen der Kinder erlesen, Beispiel: Sie möchten nicht zur Begrüßung an den Hintern gepackt und generell nicht angefasst werden. Der Trainer soll nicht aus Versehen beim Umziehen in der Umkleidekabine erscheinen. Und duschen wollen sie schon gar nicht gemeinsam mit ihren Trainern. Als grenzwertig werden Bloßstellungen (etwa Übergewicht) oder eine klare Benachteiligung eines Teilnehmers empfunden. Völlig okay ist für die Kinder und Jugendlichen angemessene Kritik. Auch Anweisungen und Hilfestellungen des Trainers seien in Ordnung.

Ein danach erarbeiteter Handlungsleitfaden definiert, wie VfL-Trainer professionelle Distanz wahren können und was im Verdachtsfall zu tun ist. „Daran muss sich jeder halten“, sagt Glindmeyer. Außerdem müssen Trainer einen Vereins-Ehrenkodex unterschreiben und ein sauberes erweitertes Führungszeugnis vorlegen. „Wir bieten zusätzlich jederzeit die Möglichkeit eines Kurzworkshops auf abteilungsinternen Veranstaltungen“, sagt Lienau.

Zukünftig will der VfL verstärkt vereinsübergreifend arbeiten – gemeinsam mit dem Wendepunkt Elmshorn und dem Kreissportverband sollen präventive Fortbildungen im Bereich des Kinderschutzes entwickelt und angeboten werden. Außerdem steht ein neues Projekt bevor, das durch die finanzielle Unterstützung der Hartog-Stiftung möglich wird: Der VfL wird eine Infobroschüre zum Thema Kinderschutz im Comicstil konzipieren und veröffentlichen.

„Wir haben uns wirklich mit dem Thema beschäftigt und uns viele Gedanken gemacht“, sagt der Vereinschef von über 5000 Mitgliedern abschließend. Zu der Situation im eigenen Verein befragt, meint Lienau: „Wir haben hier noch keinen Fall von sexuellem Missbrauch erlebt.“