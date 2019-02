Region Pinneberg in Kürze : +++ Himmelmoor-Bündnis macht Druck +++ Uetersen: Wohnungen und eine Kita +++ The Biggest Looser: Elmshorner speckt ab +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. Februar 2019, 06:00 Uhr

Quickborn Eine prominent besetzte Delegation aus dem Kreis Pinneberg hat in Kiel eine gemeinsame Erklärung zur Zukunft des Quickborn Himmelmoors an Vertreter der Landesregierung übergeben. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, die im Zusammenhang mit der Zukunft des Himmelmoors noch offenen Fragen zu klären und ein breites Bündnis aus Vereinen und Kommunen bei der Umsetzung ihrer Ideen etwa für eine Gedenkstätte zu unterstützen.

Elmshorn Sich quälen für den Sieg: Der Elmshorner Ole hat bei der Sat1-Abnehmshow „The Biggest Loser“ das Boot-Camp in München überstanden und den Sprung unter die Top 18 geschafft. Jetzt kämpft der Speckweg-Mann mit einem Startgewicht von 171,6 Kilo in Spanien um den Titel – und 50.000 Euro Siegprämie. Ob die Pfunde bei dem 29-Jährigen in den kommenden Wochen wie erhofft verschwinden, zeigt Sat1 jeweils sonntags ab 17.45 Uhr.

Uetersen Neue Wohngebiete führen zu mehr Bevölkerung. Und auch zu mehr Kindern. Das Recht der Eltern auf einen Betreuungsplatz führt in Uetersen nun dazu, dass von einem Investor verlangt wird, nicht nur Wohnungen zu bauen, sondern auch eine den zusätzlichen Bedarf deckende Kita. Anschließend soll er diese kostenfrei an die Stadt übertragen. Der Investor wehrt sich dagegen. Daher wird in der Rosenstadt jetzt darüber diskutiert, mit dem Investor einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen.

Pinneberg Angestaubte Dialoge und stundenlange Dramen? Alles nur Klischees. Theater kann auch lebendig und spannend sein. Die beiden Pädagoginnen Charlotte von Blomberg und Klara Strodmeyer wollen Jugendlichen zeigen, wie eine Theateraufführung entsteht. Das Projekt startet morgen im Jugendzentrum Geschwister-Scholl-Haus in der Bahnhofstraße 8 in Pinneberg und trägt den Titel „Extremes“. Vermittelt werden unter anderem das Schreiben des Skripts, die technischen Umsetzung und Regie.

Wedel Der Tennis-Club (TC) Wedel hält weiter an seinem Projekt der Errichtung einer Tennishalle in Anbindung an die Vereinsanlage im Klintkamp fest. Dies betonte Club-Vorsitzender Rolf Möller im Gespräch mit shz.de. Anlass sind Irritationen nach einer Verwaltungsvorlage für den heutigen Planungsausschuss, dem ein Einvernehmen für eine temporäre Traglufthalle zum Beschluss vorliegt. Diese Halle soll in den Wintermonaten drei nördliche Tennisplätze an der Flerrentwiete überspannen. Laut Möller handelt es sich dabei um ein Vorhaben des Nachbarvereins TC Aue. Entgegen der Aussage in der Beschlussvorlage habe der TC Wedel seinerseits nicht vom Hallenbau Abstand genommen.

Hamburg Rund ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die CDU ein Strategiepapier für eine „Wirtschaftsoffensive“ vorgelegt. Auf 34 Seiten sei darin dargelegt, wie für mindestens zehn Jahre Wachstum gesichert und die Stadt in die „Top-5-Wirtschaftsregionen in Europa“ geführt werden könne, sagte Fraktionschef André Trepoll am Montag bei der Vorstellung des Papiers.

Schleswig-Holstein Acht Spieler des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt sind am Montag für ihre Leistungen bei der Weltmeisterschaft ausgezeichnet worden. Die dänischen Weltmeister Lasse Svan, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen und Simon Hald sowie die norwegischen Silbermedaillen-Gewinner Torbjörn Bergerud, Magnus Jöndal, Magnus Röd und Göran Johannessen trugen sich in das Goldene Buch der Stadt Flensburg ein.