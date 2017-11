Hilfe nehmen und Hilfe geben

vergrößern 1 von 2 Foto: Thölen 1 von 2

„Helfen ist wichtig fürs Leben“, sagte Ali aus Syrien und Aman aus Eritrea fügte hinzu: „Wenn man mit Menschen zusammen ist, ist es wichtig zu helfen.“ Die beiden jungen Männer besuchten kürzlich mit neun anderen in Hasloh lebenden Flüchtlingen einen Erste-Hilfe-Kursus.

Kay Löhr, Koordinator der ehrenamtlichen Helfer des Willkommensteams Hasloh, hatte Stefan Pahl und Markus Wilke von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Quickborn in das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh am Mittelweg eingeladen. Auf dem Stundenplan stand die komplette Rettungskette vom Absichern der Unfallstelle unter Beachtung des eigenen Schutzes über das Absetzen eines Notrufs, Sofort- und weiterer Erste-Hilfe-Maßnahmen bis hin zum Eintreffen des Rettungsdienstes sowie Transport ins Krankenhaus.

Pahl ist Sanitäter und Ausbilder für Erste Hilfe bei der DLRG. Zusammen mit Wilke führte er den Kursus für die Flüchtlinge durch.



Erklärungen mit Händen und Füßen





Mit Hilfe von anschaulichem Bildmaterial, vielen praktischen Übungen, Erklärungen mit Händen und Füßen sowie in englischer Sprache waren die Inhalte den Teilnehmern gut zugänglich.

Einen Herzstillstand stellte Pahl zum Beispiel grafisch an der Tafel durch das typische Bild aus Krankenhausserien im Fernsehen dar. Sofort antworteten einige der Kursteilnehmer mit dem entsprechenden langen Piepton beim Aussetzen des Herzens.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim gegenseitigen Verbandanlegen. Fingerkuppen-, Kopf- und Druckverbände wurden mit Verbandspäckchen sowie Dreieckstüchern geübt.

„Es ist toll, das hier zu lernen“, sagte Jomaa aus Syrien, der bald einen Führerschein machen möchte und dafür ohnehin den Nachweis eines Erste-Hilfe-Kursus braucht. „Es ist auch sehr wichtig bei der Arbeit,“ sagte Ali, denn da könne es immer mal zu Verletzungen kommen. Für die einzig teilnehmende Frau aus der Ukraine ist der Kurs wichtig, weil sie Mutter zweier Kinder ist, so ihre Erklärung. Die Idee zur Durchführung stammte von Wilke. Der Student ist seit Kindesbeinen Mitglied in der DLRG und wohnt in Hasloh nur wenige Häuser von Ali, Aman und Jomaa entfernt.

Im vergangenen Frühjahr fragte ihn Astrid Huber, eine der in der Gemeinde aktiven Paten, ob er nicht Lust habe, einigen Neuankömmlingen das Schwimmen beizubringen.



Umgang mit Verletzungen üben





Der junge Rettungsschwimmer willigte sofort ein. Während der Freibadsaison fuhr er regelmäßig ein- bis zweimal die Woche mit Jomaa, David und Hafez nach Quickborn. Bei der gemeinsamen Aktivität stellte Wilke fest, dass im Haus, in dem die jungen Eritreer und Syrer leben, kein ausreichendes Erste-Hilfe-Material vorhanden war. Außerdem bestätigten ihm Jomaa und die anderen, dass sie auch gar nicht genau wüssten, was sie im Falle einer Verletzung zu beachten hätten. Wilke unterhielt sich darüber mit seiner Mutter Birgit Werner-Wilke. Da auch sie aktiv im Hasloher Willkommensteam tätig ist, wandte sie sich mit dem Anliegen an Löhr.

Jeder Teilnehmer musste sich auch finanziell an den Kosten für den Kursus beteiligen. „Das finde ich sehr wichtig. Es war ja ein offizieller Kurs und jeder erhielt auch ein entsprechendes Zertifikat am Ende“, erklärte Löhr im Gespräch mit unserer Zeitung. Es sei bei dem Angebot auch darum gegangen, den Stellenwert von Hilfe und Ehrenamt in unserer Gesellschaft zu verdeutlichen. Für die Zukunft plant Löhr weitere Veranstaltungen, etwa im Bereich der Verkehrserziehung oder auch im Verbraucherrecht.