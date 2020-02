Myelodysplastisches Syndrom : Hilfe für Lasse und Louis: Knochenmarkspender in Rellingen gesucht

Die zwei Rellinger Jungs brauchen eine Transplantation. In der Feuerwache findet darum eine Registrierungsaktion statt.

von Felisa Kowalewski

11. Februar 2020, 12:00 Uhr

Rellingen | Es war kurz nach den Herbstferien 2019, als die Welt des 16-jährigen Lasse aus Rellingen auf den Kopf gestellt wurde: Damals fiel einem Schulkameraden auf, dass seine Augen sich gelb verfärbten.

Es folgten drei Wochen im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), berichtet seine Mutter Steffi. „Sie haben keine Ursache gefunden“, sagt sie. Lange stand nur fest: Lasses Leber ist entzündet und sein Knochenmark versagt. Deshalb braucht er dringend eine Knochenmarkstransplantation von einem Spender.

Fußballmannschaft organisiert Registrierungsaktion

Lasses Fußballtrainer Andreas Ramisch vom Sportclub (SC) Egenbüttel fackelte nicht lange. Er stellte mit der 1. B Jugend – Lasses Manschaft – eine Registrierungsaktion für potenzielle Spender auf die Beine: Sie findet unter dem Motto „Gemeinsam für Lasse!“ am Sonnabend, 15. Februar, von 11 bis 15 Uhr in der Rellinger Feuerwache, Ellerbeker Weg 6, statt – in Kooperation mit der Organisation DKMS, die eine weltweite Stammzellenspender-Datenbank betreibt, und der Freiwilligen Feuerwehr Rellingen.

Teilnehmen können alle im Alter von 17 bis 55 Jahren. Schirmherr ist Bürgermeister Marc Trampe (parteilos). Er sagt: „Ich hoffe, es kommen 1.000 Menschen und mehr.“

Felisa Kowalewski

Gleich zwei Rellinger Kinder sind betroffen

Die Feuerwehr wird für die Aktion die großen Fahrzeuge aus der Halle fahren, um Platz zu machen. Die Retter waren von Anfang an mit im Boot, doch jetzt hat die Aktion für sie noch einmal eine neue Brisanz gewonnen: Der vierjährige Sohn eines Kameraden ist ebenfalls erkrankt. Beide Familien haben nach etlichen Untersuchungen seit genau einer Woche die Diagnose: Der kleine Louis und Lasse leiden beide am Myelodysplastischen Syndrom (MDS). Dabei kann das Knochenmark aufgrund von genetisch veränderten Stammzellen keine funktionsfähigen Blutzellen mehr bilden.

Für Lasse bedeutet das, dass er nicht mehr zur Schule gehen oder Fußballspielen kann, denn sein Immunsystem ist extrem angegriffen. „Das hat ihn sehr belastet“, sagt Mutter Steffi. „Die Diagnose war aber eine Erleichterung. Es war ein langes Warten, wo man nicht wusste, wohin es geht.“ Jetzt startet die Suche nach einem Spender und die Chemo-Therapie kann beginnen. „Dass die ganze Fußballmannschaft hinter ihm steht, hat ihn psychisch nach vorn gebracht.“

Lasse freut sich, dass diese Aktion für ihn und Louis gemacht wird. Am liebsten wäre er bei allem dabei. Steffi, Lasses Mutter

Aktuell ist Lasse zu hause, er wird ambulant behandelt. Seine Mutter erläutert: „Wir versuchen, den Alltag zu leben.“ Lasse hilft in dieser schwierigen Zeit die Musik: Er schreibt Rap-Songs. Schester Jule (17) lenkt sich derweil beim Reiten ab. Immer unterwegs ist Bruder Linus (12). Er hängt mit Freunden Plakate auf und verteilt Infozettel, damit ganz Rellingen von der Aktion erfährt.

So funktioniert die Registrierung

Was erwartet die Menschen dabei? Fußballtrainer Ramisch sagt: „Ich habe 45 Helfer plus zehn, die einspringen können.“ Mit dabei sind auch Vertreter der DKMS, um Aufklärung zu leisten. Die Registrierung für die Datenbank ist einfach: Zunächst wird eine Einverständniserklärung unterschrieben, anschließend wird mit einem Wattestäbchen ein Wangenabstrich gemacht. Fertig. Die Probe geht dann ins Labor. Dort werden die Gewebemerkmale bestimmt und in die Datenbank aufgenommen.

Die DKMS: Was ist das? Die DKMS erklärt: „Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK, Chile und Indien aktiv. Gemeinsam haben wir über 9 Millionen Lebensspender registriert.“ Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung mit dem eigenen Labor DKMS Life Science Lab. www.dkms.de

Mehr als 9 Millionen Menschen sind darin mittlerweile weltweit registriert. In Deutschland finden 50 Prozent der Erkrankten innerhalb von sechs Wochen einen Spender, 25 Prozent innerhalb von drei Monaten, erläutert eine DKMS-Sprecherin auf Anfrage. Beim Rest dauere es länger. Bis zu zwölf Kriterien müssen bei einer Knochenmarkspende übereinstimmen. Die Überlebenschance für den Erkrankten beträgt im Schnitt 50 Prozent. „Das kommt ganz auf das Alter und den Zustand des Patienten an“, sagt die DKMS-Sprecherin.

Hilfe gibt's von den Lions und lokalen Unternehmen

Lasses Familie bleibt guter Hoffnung. „Es ist immer ein Risiko, aber durch eine Transplantation hat er gute Chancen“, sagt Steffi. Ramisch fügt hinzu: „Jeder neue Spender ist ein Gewinn für die Menschheit, nicht nur für Lasse und Louis.“

Um die Aktion zu unterstützen, wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Denn die Laboruntersuchung jedes potenziellen Spenders kostet die DKMS 35 Euro. Der Lions Club Ellerbek-Rellingen hat bereits 3.500 Euro überwiesen und so die ersten 100 Registrierungen bezahlt. Auch über Hilfe in dieser Form freuen sich die Helfer. Unternehmen beteiligen sich ebenfalls: Bäcker Schlüter stellt etwa Waffelteig zur Verfügung und Edeka Appel versorgt die Helfer mit Essen.