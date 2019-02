Interaktive Karte : Hier sind die Kinderkleider- und Spielzeugmärkte im Kreis Pinneberg

Im Frühjahr 2019 gibt es wieder zahlreiche Kinderkleider- und Spielzeugmärkte. Schwangere dürfen oft früher stöbern.

von Hermann Mohrdieck, Kai Lehn, Finn Warncke

11. Februar 2019, 15:30 Uhr

Kreis Pinneberg | Auch wenn es noch ein wenig hin ist, das Frühjahr und der Sommer kommen bestimmt. Da wird es Zeit, sich über die richtige Kinderkleidung Gedanken zu machen. Die alten Sachen aus dem vergangenen Jahr passen nicht mehr und es müssen neue her. Die sind aber nicht immer günstig zu bekommen. Da trifft es sich, dass in zahlreichen Kommunen in den kommenden Wochen und Monaten viele Kinderkleider-Flohmärkte stattfinden. Dort werden gut erhaltene Kleidungsstücke und Schuhe größtenteils von Privatpersonen für wenig Geld angeboten. Dazu zählt oft auch eine Auswahl an Spielzeug, Kinderwagen und vielem mehr.

Wo und wann die Flohmärkte stattfinden, ist auf der folgenden Karte abgebildet: