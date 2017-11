Hexen, Zombies und Geisterschleim

vergrößern 1 von 3 Foto: Hoppe (2) 1 von 3

Äußerst gruselig ging es am Halloween-Nachmittag in der Tangstedter Turnhalle zu, wo Gemeinde, Schulkinderbetreuung und der Tangstedter Sportverein (TSV) gemeinsam zur ersten Kinder-Halloween-Party im Ort eingeladen hatten. Und die Veranstalter dank 150 mehr oder weniger schaurig verkleideter Youngsters nicht enttäuscht werden sollten.

Bereits am Halleneingang konnte so manchem Besucher mulmig werden, erwies sich doch bereits ihr Flur als stark vernebelt. Im Inneren der Sportstätte warteten dann diverse Spiele-Stationen auf die zum Teil äußerst kreativ gekleideten jungen Grusel-Fans, welche als Hexen, Feen, Piraten oder auch der Tod zu Spiel und Spaß erschienen.

So wie die kleine Lia (6), die im Kreise weiterer Nachwuchs-Hexen mit großer Begeisterung Papierfledermäuse aus Pappe bastelte. Ob „Fang das Auge“ an der Bonbon-Wurfmaschine, „Kürbisstoßen“ (Dosenwerfen), „Mumienhüpfen“ im Kartoffelsack, die Teilnahme am „Giftfluss“ (einem Reck-Parcours) oder das beliebte „Verwandeln“ am Kinderschmink-Stand: Wer es mal so richtig glibbrig haben wollte, konnte mit seinen eigenen Händen sogar echten Geisterschleim produzieren.

Abgerundet wurde die unheimliche Sause mit einem Naschstand für den süßen Zahn und einer Kinderdisco, in der der Nachwuchs zu fetzigen Beats ganz ordentlich abhottete. „Gerade im Hinblick auf die 777-Jahr-Feier der Gemeinde im kommenden Jahr war es uns wichtig, diese Veranstaltung schon mal zusammen mit anderen Institutionen durchzuführen. Wir planen eine Neuauflage dieses Kinder-Halloween-Festes in 2018“, kündigte Mit-Organisatorin Natascha Hartwig von der Schulkinderbetreuung des Jugendhauses an.