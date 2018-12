Region Pinneberg in Kürze : +++ Heute: Nikolausmarkt in Pinneberg +++ Wedelerin fährt Fußgänger an +++ Legionellen-Entwarnung in Elmshorn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

01. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Das hat Tradition: Am ersten Dezemberwochenende eröffnet der Nikolausmarkt in der Drostei in Pinneberg in der Dingstätte. Heute und morgen von 11 bis 18 Uhr kann auf dem traditionellen Kunsthandwerker- und Design-Markt gestöbert werden. Der Eintritt kostet 2 Euro (Kinder bis 16 Jahre frei) und kommt der Kulturarbeit der Drostei zugute.

Wedel Beim Verlassen der Tiefgarage unter der Wedeler Passage hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr eine 79-jährige Wedelerin einen Fußgänger angefahren und verletzt. Nach Polizeiangaben erfasste die Frau den 49-jährigen Wedeler frontal auf dem Bürgersteig. Sie stoppte daraufhin ihr Fahrzeug kurz und stellte den Warnblinker an. Dann bog sie jedoch in die Bahnhofstraße ein und fuhr davon. Zeugen merkten sich das Kennzeichen, so dass die Polizei die Wohnanschrift der Seniorin ermitteln konnten, wo sie die Frau auch antrafen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Sie muss sich nun für Unfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

Elmshorn Entwarnung nach Legionellen in der Olympiahalle und in der Hafenschule in Elmshorn: Die Sofortmaßnahmen haben Wirkung gezeigt. Die Duschen der Einrichtungen können wieder uneingeschränkt genutzt werden. Anfang November waren leicht überschrittene Grenzwerte festgestellt worden. In der Folge war die Nutzung der Duschen vorsichtshalber eingeschränkt. Jetzt gibt es Entwarnung.

Quickborn Wegen einer anstehenden Erneuerung von Regenwasserschächten wird die Straße Am Freibad im Kreuzungsbereich Ellerauer Straße voll gesperrt. In der Zeit von Montag, 3. Dezember, bis zum 21. Dezember, werden Autofahrer via Ellerauer Straße und Torfstraße umgeleitet. Die Bushaltestelle „Schuldorf“ wird aufgrund fehlender Wendemöglichkeiten während dieser Zeit zum ZOB verlegt.

Halstenbek Feuerwehreinsatz an der Grundschule Bickbargen in Halstenbek: Die Brandmeldeanlage der Grundschule Bickbargen in Halstenbek-Krupunder schlug am Donnerstagabend um 20.33 Uhr an. Sieben Kameraden der Feuerwehr eilten herbei. Der Grund für den Alarm war jedoch kein Feuer: Angebrannte Mandeln hatten den Melder ausgelöst. Um 21.15 Uhr konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz wieder beenden.

Uetersen Gerade noch Glück gehabt hat eine Autofahrerin, die am Freitag, 30. November, ihr Fahrzeug auf der Zufahrt des früheren Rewe-Markts an der Lienausallee abgestellt hatte: Der Abschleppdienst hatte das Auto bereits am haken, als sie angerannt kam. Dort gilt seit Monaten ein absolutes Halteverbot. Doch erst seit wenigen Wochen finden im früheren Supermarkt und auf dem Gelände davor Handwerkerarbeiten statt. Daher gilt jetzt: Autofahrer aufgepasst, es wird ohne Vorwarnung abgeschleppt.

Hamburg Auf das Hamburger Wohnhaus von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist in der Nacht zu Freitag, 30. November, ein Anschlag verübt worden. Eine Gruppe von mindestens zehn vermummten Personen habe zunächst einen Autoreifen vor dem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Altona angezündet und danach mit schwarzer Farbe gefüllte Marmeladengläser gegen die Hauswand geworfen, teilte die Polizei mit. Die Täter seien anschließend geflüchtet. Der SPD-Politiker selbst war zum Tatzeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Ein Großaufgebot der Polizei suchte nach den Tätern, die aber unerkannt entkamen. Der Staatsschutz ermittelt.

Schleswig-Holstein Voll-Blockade auf der A7 am Freitagnachmittag, 30. November, in Richtung Norden: Ein Lastkraftwagen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde fuhr in Höhe des Rastplatzes Brokenlande südlich von Neumünster aus noch unbekannter Ursache gegen die betonierte Mittelstreifenbegrenzung. Der Fahrer (49) wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettzungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die A7 blieb für knapp eine Stunde voll gesperrt, die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend hinein an.