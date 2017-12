Region Pinneberg in Kürze : +++ Heute leuchtet Elmshorn +++ Illegale Sperrmüllentsorgung in Quickborn +++ Wedeler Etat-Überschuss wächst +++

von shz.de

erstellt am 06.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Elmshorn Heute setzt Elmshorn ein Zeichen für Toleranz. Ein Meer aus Lichtern wird heute Abend den Elmshorner Lichtermarkt in der Innenstadt erstrahlen lassen. Elmshorn setzt ein weithin sichtbares Zeichen – für Toleranz, für ein friedliches Miteinander der unterschiedlichen Religionen und Kulturen in dieser Stadt und gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit. Dem Aufruf der EN zu einer Kundgebung auf dem Alten Markt unter der Überschrift „Elmshorn leuchtet für Toleranz“ folgen alle gesellschaftlich relevanten Gruppen. Die Schulen, die Kirchen, die Wirtschaft, die Gewerkschaften und die Parteien haben ihre Unterstützung zugesagt.

Quickborn Unbekannte haben vor der Kleiderkammer des Quickborner DRK einen Haufen Sperrmüll abgelegt. Hausmeisterin Ricarda Flocken ist sauer. Eine Anzeige gibt es aber nicht.

Wedel Der Überschuss im Wedeler Etatentwurf für 2018 wächst: Statt 240.000 Euro stehen jetzt 625.900 Euro Überschuss unterm Strich. Gestartet waren die Beratungen mit 420.000 Euro Defizit.

Barmstedt Wegen eines auf dem Herd vergessenen, angebrannten Essens ist die Barmstedter Feuerwehr gestern Nachmittag zur Flüchtlingsunterkunft an der Feldstraße ausgerückt. Wie Wehrführer Uwe Schinkel auf Anfrage unserer Zeitung berichtete, wurden die Einsatzkräfte um 16.53 Uhr alarmiert. In der im ersten Stock gelegenen Wohnung hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Über eine Leiter und ein Fenster verschafften sich die Brandbekämpfer Zutritt zur Wohnung, in der sich niemand aufhielt. „Sie haben den Topf vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet“, sagte Schinkel. Offene Flammen habe es nicht gegeben, „aber es hat ordentlich gequalmt“. Um 17.30 Uhr waren die 14 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge wieder an der Wache. Verletzt wurde niemand.

Pinneberg Wer wird künftig Träger der Kita Ostermannweg in Pinneberg? Um diese Frage ist ein Streit entflammt. Eltern wollen wie bisher eine evangelische Betreuung durch das Kindertagesstättenwerk. Die Politik will ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren auf den Weg bringen. Andere Träger wie die Wabe könnten sich dann bewerben. Die Kita ist wegen des hohen Sanierungsstaus seit Anfang Oktober geschlossen.

Prisdorf Auch für die Polizei ein kurioser Fall: In einem Prisdorfer Supermarkt hatte sich ein ungebetener Gast verirrt. Allerdings kein Tier, wie die Polizei zunächst vermutete, sondern ein Mann. Der 32-Jährige hatte es geschafft, sich fast einen Tag ungesehen durch den Discounter zu bewegen. Da der Mann aber mehrmals den Alarm auslöste, flog er später auf und wurde von der Polizei und den Verantwortlichen geschnappt.

Uetersen Am Dienstag hat Elisabeth Schlink ihren 107. Geburtstag gefeiert. Sie ist damit die älteste Bürgerin, die jemals in der Stadt Uetersen gelebt hat und – auch wenn die offizielle Bestätigung durch die Kreisverwaltung bisher fehlt – wahrscheinlich derzeit der älteste Mensch im Kreis Pinneberg. Geboren wurde Schlink 1910 in Westpreußen.