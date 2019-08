Zeitzeuge spricht über den 2. Weltkrieg : „Heute keine Schule. Es ist Krieg”

Jürgen Grebbin war zwölf Jahre alt, als Deutschland vor 80 Jahren in Polen einmarschierte. Uns berichtet von seinen Erlebnissen.

von Florian Kleist

31. August 2019, 16:00 Uhr

Mit einem warmen Lächeln und festem Händedruck begrüßt Jürgen Grebbin, Jahrgang 1927 Besuch. Er wirkt selbstsicher, auch wenn sich das folgende Gespräch mit dem Zweiten Weltkrieg befassen soll. Aber er hat die Gedanken über diese Zeit schon oft sortiert und reflektiert.

Jürgen Grebbin schrieb ein Buch über sein Leben und tauschte sich bei der Zeitzeugenbörse Wedel mit anderen aus. Er erzählt von einer Zeit, in der der heute 92-Jährige viele von seinen Freunden verloren hat, in der er Leichen ausgegraben hat, in der mit ansah, wie junge Soldaten – Freund und Feind – gestorben sind. Alles noch vor seinem 18. Geburtstag.

Und auch noch 80 Jahre danach, am 1. September 1939 begann mit Überfall auf Polen der Weltkrieg, gerät seine Stimme im Gespräch mit Redakteur Florian Kleist manches Mal ins Stocken.

Sie sind in einer Kleinstadt mit etwa 8000 Einwohnern in Mecklenburg großgeworden. Was haben Sie als Kind in 1930ern von Aufschwung der NSDAP mitbekommen?

Davon haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Teterow lag ja weit ab vom Schuss. Die ganzen Kommunikationswege wie heute gab es damals nicht. Keine Telefone, kein Fernsehen, keine Whatts-App-Gruppen – so heißt das doch?

Ja.

Das alles gab es nicht. Wir hatten nur eine Tageszeitung. Aber die haben wir mit zwölf Jahren noch nicht gelesen. Irgendwann haben wir mitbekommen, es gibt da so eine Jugendgruppe. Die machen im Sommer Ausfahrten und machen ihre Lager.

Die Hitlerjugend.

Genau. Für die waren wir aber noch zu jung. Wir kamen dann zum Jungvolk. Mittwochs und sonnabends hatten wir da Dienst um 13 und 15 Uhr. Das hieß dann: Antreten, Marschieren, Exerzieren. Meistens sind wir irgendwo in die Natur gegangen. Ob das jetzt schon politische Schulung war, kann ich nicht sagen. Unsere Jungvolkführer waren ja nur ein oder zwei Jahre älter als wir. Die hatten ja auch noch keine Ahnung von Politik.

Dann kam der 1. September 1939 und Deutschland ist in Polen einmarschiert. Sie waren damals zwölf Jahre alt und merkten schnell, dass dieses ein besonderer Tag ist.

Wir wurden von Muttern geweckt. Wie jeden Tag. Und sie sagte: „Heute ist keine Schule. Es ist Krieg.“ Oh, das ist ja was – haben wir gedacht. Ich bin dann schnell raus aus dem Bett und natürlich trotzdem zum Schulhof, denn ich wollte ja meine Klassenkameraden treffen und diese neue Situation erstmal unter Gleichaltrigen beschnacken. In unserem jugendlichen Leichtsinn waren wir uns einig: „Hoffentlich geht der Krieg nicht so schnell zu Ende. Wir wollen ja noch mitmischen.“ In den nächsten Tagen ging die Schule dann aber wieder ganz normal weiter.

Haben Sie eine Veränderung mitbekommen?

Im Laufe der Zeit schon. Plötzlich war einer unserer Lehrer nicht mehr da. Einberufen zum Militär. Dann war wieder ein Lehrer weg. Einberufen. Dadurch kamen dann andere, völlig unbekannte Lehrer. In der Schule gab es einen starken Personalwechsel.

Wurde das im Unterricht besprochen, dass die Lehrer nach und nach verschwinden, weil sie an die Front geschickt werden?

Ne, das wusste man einfach, dass die zum Militär gegangen sind. Irgendwann ist unser Mathelehrer auch einberufen worden. Das haben wir sehr bedauert, weil er sehr beliebt war. Da habe ich noch Päckchen an ihn geschickt. Das letzte kam mit dem Vermerk zurück: „Vermisst!“ Das genaue Jahr weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das muss so 1942/43 gewesen sein. Und von einer Frau in der Nachbarschaft haben wir dann gehört, dass sich dieser Lehrer aus Russland gemeldet hat. So haben wir erfahren, dass er da in Gefangenschaft geraten war.

Mit einer kleinen Stopp-Geste bricht Jürgen Grebbin mögliche Folgefragen ab und springt in der Geschichte um ein paar Jahre nach vorn. Als er selber in russischer Kriegsgefangenschaft ist, liest er in einer Gefangenenzeitschrift einen Artikel von eben diesem Lehrer.

Offenbar hatte sich der einstige Teterower Mathe-Lehrer dem „Nationalkomitee Freies Deutschland“ angeschlossen, einem Zusammenschluss von Inhaftierten mit deutschen Emigranten in Russland, die das Hitler-Regime stürzen wollten. Im Jahr 1942, als die Luftangriffe auf die Großstädte in Norddeutschland zunehmen, ist Grebbin 15 Jahre alt und immer noch Schüler in Teterow.

Zurück in die Zeit 1940 bis 43: Sie haben inzwischen mitbekommen, dass Lehrer in den Krieg ziehen und das Menschen von dort nicht wieder zurückkommen. Und aus der Ferne gab es Nachrichten aus der Gefangenschaft. Wie sah es denn in Teterow selbst aus?

Wir waren mit dem Jungvolk immer im Sommerlager und haben dort Beeren gepflückt, die in die Marmeladenfabrik gebracht wurden. Das muss dann 1942 gewesen sein, als diese Arbeit vorzeitig abgebrochen wurde, weil die Feindanflüge auf Rostock zunahmen. Das war ja nicht so weit weg. Wir konnten nachts den Feuerschein der brennenden Stadt sehen. Irgendwann fuhr dann ein Sonderzug durch Teterow. Wir sind alle mit Schaufeln eingestiegen und Richtung Rostock gefahren – zum Schuttschaufeln.

Da haben Sie dann mit 15 Jahren erstmals die Folgen des Krieges gesehen.

Ja.

Was haben Sie denn damals gedacht? War das für Sie ein Abenteuerausflug? Hatten Sie Angst?

Ein Abenteuer war es nicht. Es war Pflichterfüllung. Die Straßen mussten ja wieder freiwerden. Und Angst? Es gab natürlich diese Befürchtung, dass man etwas ausbuddelt.

Sie meinen Leichen.

Ja, wir haben auch Leichen ausgegraben. Da ging dann schon mal die Faust in den Himmel und wir haben gedacht: „Euch da oben werden wir schon noch kriegen.“ Ich hatte ja in Rostock auch Verwandtschaft. Nach getaner Arbeit bin ich dann noch mal beim Haus meiner Cousine vorbeigegangen und habe gesehen, dass es noch heil war. Das war natürlich eine glückliche Nachricht.

Im Winter 1942/43 verliert Deutschland die Schlacht von Stalingrad. Hunderttausende Soldaten auf beiden Seiten sterben oder werden verwundet. Noch einmal knapp 100.000 Wehrmachtssoldaten geraten in Gefangenschaft. In der Folge werden in der Heimat unzählige junge Männer einberufen. So auch 1943 die Klasse von Jürgen Grebbin, der an verschiedenen Flak-Batterien an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste eingesetzt wird.

1943 hatten Sie ja schon viel von den Folgen des Kriegs gehört und gesehen: Sie wussten von Gefangenschaft und Bombenopfern. Und jetzt werden Sie selber eingezogen.

Aus heutiger Sicht waren wir ja Kindersoldaten in dem Alter. Aber wir fühlten uns als Erwachsene und wir waren – ich kann das nicht anders sagen – damals stolz, die Heimat verteidigen zu dürfen. So haben wir damals gedacht.

Wie war der Weg?

Nach der Einberufung und Musterung in Güstrow ging es zur Kaserne nach Kiel. Da wurden wir eingekleidet. Wir erhielten die normale graue Uniform und die blaue Ausgehuniform. Das war natürlich was ganz was Besonderes. Das hatten die Luftwaffenhelfer nicht. Ich hab davon auch noch Fotos.

Jürgen Grebbin steht auf, geht ins Nebenzimmer und kommt mit einem Stapel zurück. Manche Fotos sind die alten Originale mit dem markanten Zackenrand. Andere sind kopierte Abzüge im Großformat. Der jungen Jürgen Grebbin mit seinem Bruder in Ausgehuniform. Mit verschrenkten Armen vor einem abgeschossenen feindlichen Flugzeug. Inmitten der anderen Flakhelfer. Allesamt noch Teenager, allesamt mit ernstem und entschlossenem Gesichtsausdruck.

Grebbin erzählt, dass er unter anderem in Kiel und in Krusendorf an der Eckernförder Bucht im Einsatz war. Und parallel die Schule dort besuchte. In seinem Zeugnis steht unter anderem der Vermerk: „Besondere Artilleristische Kenntnisse.“