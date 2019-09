Heute Jazz im Rathaus

von René Erdbrügger

27. September 2019, 16:15 Uhr

Pinneberg | Jazz vom Feinsten: Heute präsentiert der Förderverein SummerJazz „Körrie Kantner and his not so Bigband“ im Pinneberger Rathaus. Sie traten bereits beim SummerJazz Festival auf. Der musikalische Fächer ist breit: Zwischen Swing, treibendem Ska, Pop, Blues, Hip Hop, Reggae und Musikcomedy lösen sich aus dem neunköpfigen Ensemble hin und wieder die vier Vokalisten, um anspruchsvolle und unterhaltsame A-Cappella-Nummern zum Besten zu geben. Die Bühnenshow und die abwechslungsreiche Musik wurden bereits mehrmals mit Preisen versehen. Karten gibt es für 14 Euro im Vorverkauf im Pinneberger Bücherwurm. An der Abendkasse werden

16 Euro fällig. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab

19 Uhr.