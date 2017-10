von Bernd Amsberg

erstellt am 29.Okt.2017 | 18:27 Uhr

Seit mehr als 90 Jahren gibt es den Weltspartag. Mit Werbeaktionen, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche richteten, hatten unter anderem die Sparkassen von Anfang an großen Erfolg: Die Menschen strömten in die Kreditinstitute und zahlten Geld ein oder eröffneten gar ein Konto. Mittlerweile ist die Aktion umstritten. Seite 9