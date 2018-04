Heuss-Schule feiert die Freundschaft

Auszeichnung für Partnerschaft mit Ukraine

25. April 2018, 16:00 Uhr

„Ja, Maxim ist ein Freund geworden“, sagt Elias von Appen. Der 15-Jährige Gymnasiast der Theodor-Heuss-Schule (THS) und der gleichaltrige Maxim Nedashkivsky aus der Ukraine haben sich durch das Austauschprogramm ihrer Schulen kennengelernt. Vor zwei Jahren ist Elias nach Kiew gefahren und war Gast in Maxims Familie. „Die waren so nett zu mir. Ich hab’ mich gleich wohlgefühlt“, sagt er. Auch für Maxim ist die Pinneberger Familie von Appen inzwischen sehr vertraut. „Er ist jetzt das dritte Mal bei uns“, sagt Elias. Die Jungs nutzen die gemeinsamen Tage, sind viel unterwegs – im Kletterwald oder in Lübeck. „Maxim liebt Lübeck und noch mehr das Marzipan dort“, verrät Elias.

Dem Pinneberger Schüler ist sehr bewusst, dass Maxim anders lebt als er. Er beobachtete den ukrainischen Alltag wertfrei und genau: „Die Schüler müssen immer korrekt gekleidet sein, die Lehrer sind strenger und die Gebäude unmoderner. In Kiew tut sich aber auch viel. Nach und nach wird die Stadt modernisiert.“ Seine Mutter Sigrun von Appen erinnert sich: „Als Elias mit seinen 13 Jahren aus der Ukraine wieder hier ankam, war er viel reifer als vorher. Da begann seine Selbstständigkeit.“ Wenn die beiden Jungs sich nicht gerade besuchen, haben sie regen Facebook-Kontakt. „Wir wissen immer, was bei dem anderen los ist“, meinen sie. Die Verständigung läuft auf deutsch – Maxim geht in Kiew auf die Spezialisierte Schule Nr. 14, die von der ersten Klasse an Deutsch unterrichtet und bereits seit 2001 mit der THS eine enge Zusammenarbeit pflegt.

Brigitte Schulz begleitete den Austausch an der THS bis zu ihrer Pensionierung 2015, gab dann die Organisation in die Hände der Kollegen Claudia Ramüncke und Robert Lucke. „Dieser Schüleraustausch war immer anders. Es waren die besonderen Umstände“, erinnert sich Schulz. „Früher haben wir einen Tag und eine Nacht im Zug gesessen. Das hat zusammengeschweißt.“ Auch dass die Schüler in der Ukraine bescheidenere Lebensverhältnisse vorgefunden hätten, sei ihnen gut bekommen: „Die Kinder sind weltoffener und sensibler zurückgekommen.“ Selbst die politischen Unruhen der vergangenen Jahre hat der Austausch überstanden: „Ich habe in Kiew nie eine bedrohliche Situation erlebt“, sagt Ramüncke überzeugt.

Jetzt wurde die THS für die internationalen Austauschprojekte mit der Pasch-Plakette ausgezeichnet. Die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (Pasch) des Auswärtigen Amtes vernetzt seit zehn Jahren deutsche mit internationalen Schulen. Ziel ist es, den Deutschunterricht besonders zu fördern und ein modernes Deutschlandbild zu vermitteln. „Der Austausch ist für alle Beteiligten ein ideales Lernfeld, um persönliche, soziale und berufliche Kompetenzen zu erwerben“, sagt Schulleiter Matthias Beimel. Er freut sich über die Auszeichnung.