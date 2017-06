Region Pinneberg in Kürze : +++ Heuernte im Kreis Pinneberg +++ Die Pinnau verschlickt +++ Wedel: weniger Verkehrsunfälle +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Reimer Wulf 1 von 1

Horst Überall in der Region sind die Landwirte zurzeit mit der Heuernte beschäftigt – so wie in Horst bei Elmshorn. „Die Voraussetzungen könnten nicht besser sein“, sagt Georg Kleinwort, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Pinneberg. „Bei den warmen Temperaturen und dem leichten Wind trocknet das Gras in zwei bis drei Tagen und wird dann in Hallen gelagert.“ Jetzt sei das Heu ausgereift und damit vor allem für die Pferdefütterung bestens geeignet.

Uetersen Die Feldmuehle hofft auf baldiges Ausbaggern der Pinnau. Derzeit kann die Firma vom Wasser aus nicht mit Rohstoffen beliefert werden. Die Schiffsführer sehen keine Möglichkeit mehr, ihre Fahrzeuge über den Fluss zu lenken, ohne mit dem Schlick in Berührung zu kommen und Beschädigungen zu riskieren. Sie kündigten.

Wedel Die Zahl der Verkehrsunfälle in Wedel war rückläufig: 177 mal hat es laut Verkehrsunfallbericht der Polizei 2016 auf den Straßen der Rolandstadt gekracht. Dabei wurden 108 Menschen leicht verletzt, macht einen Rückgang von 23,4 Prozent im Vergleich zu 2015 mit 141 leicht Verletzten. Schwere Verletzungen trugen acht Unfallbeteiligte davon. 2015 waren es 20. Schattenseiten der Statistik: Erstmals seit 2009 war wieder ein Verkehrstoter zu beklagen. Auch gibt es mit sechs Fällen an der Kreuzung Feldstraße/Galgenberg wieder einen Unfallschwerpunkt.

Quickborn Nach der heftigen Kritik der CDU haben Quickborns Sozialdemokraten die Pläne zur Sanierung eines leer stehenden Pavillons auf dem Gelände der Comenius-Schule gelobt. Ratsherr Karl-Heinz Marrek begrüßte die Entscheidung, den Pavillon für eine Million Euro grundlegend zu modernisieren und von Asbest zu befreien, als eine Investition in die Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Wie die Räume nach dem Ende der Arbeiten genutzt werden sollen, steht bereits fest. Auch die Spieliothek kommt dort zukünftig unter.

Hamburg Bei einem Vorbereitungstreffen mit Vertretern von mehr als 300 Organisationen aus 50 Ländern gestern in Hamburg hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die G20-Gipfel-Teilnehmer vor nationalen Alleingängen gewarnt: „Ich glaube, dass es gerade in schwierigen internationalen Zeiten eine Chance ist, gemeinsame Interessen zu finden“. Merkel ist amtierende Präsidentin der „Gruppe der 20“, zu der die größten Wirtschaftsmächte aller Kontinente gehören. An dem Gipfel nehmen 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Zusammen repräsentieren sie 64 Prozent der Weltbevölkerung und 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft.

Schleswig-Holstein Die schleswig-holsteinischen Grünen werden am Montag in Neumünster auf einem Landesparteitag über den Koalitionsvertrag für ein „Jamaika“-Regierungsbündnis beraten. Dabei stehen die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP auf dem Prüfstand.