Hetlingen baut Betreuung aus

DRK-Kindergarten: „Containergruppe“ bekommt ein festes Dach und mehr Personal

24. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Hetlingen | Die Gemeindevertretung Hetlingen hat Planungskosten für die Erweiterung der Kita um einen Elementargruppenraum genehmigt. Zudem stockte sie das Personal um eine halbe Stelle auf. Ob sich die Gemeinde an den Ausbildungskosten von Sozialpädagogischen Assistenten beteiligt, wird im Sozialausschuss entschieden.

Nach Fertigstellung der Räumlichkeiten für eine zweite Krippengruppe soll in Hetlingen ein weiterer Raum für Elementarkinder entstehen. Hierfür wird ein Anbau oder Neubau benötigt. Derzeit nutzen Vorschulkinder einen Container. Doch Bürgermeister Michael Rahn (FW) führte aus, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Irrtümlich sei angenommen worden, dass die Genehmigung für den Container bis August 2020 besteht. Stattdessen galt sie nur bis zur Fertigstellung der neuen Krippengruppe. Die Krippenkinder haben diese bereits bezogen. Der Container-Betrieb sei nun verlängert genehmigt, damit Hetlingen Zeit gewinnt, die „Schuli“-Gruppe anderweitig unterzubringen. Wesentlich mehr Betreuungsplätze entstehen durch den geplanten Bau nicht. Sowohl davor als auch danach verfügt Hetlingen über drei Elementar- und zwei Krippengruppen.

Wie Rahn erläuterte, habe das Amt wegen hoher Instandhaltungskosten davon abgeraten, die von der Gemeinde präferierte Bauweise umzusetzen. Angedacht war ein mobiles Holzhaus, was modulweise erweitert werden kann. Auch der Standort ist noch nicht abschließend geklärt. Architekturbüros sollen nun Vorschläge unterbreiten. Die Baukosten werden auf 250 000 Euro geschätzt. Die Gemeindevertreter stellten Planungskosten in Höhe von 41 000 Euro für den Haushalt 2020 bereit.

Auf Antrag des Trägers der Kita, des Deutschen Roten Kreuzes, wird der Personalschlüssel für die Containergruppe von eineinhalb auf zwei Stellen erhöht. Wie DRK-Kreisgeschäftsführer Reinhold Kinle schriftlich mitteilte, werden durch die Kita-Reform ab August 2020 sowieso zwei Stellen pro Elementargruppen nötig. Doch aufgrund der fehlenden Infrastruktur im Container und den damit verbundenen Botengängen sei die Aufstockung schon vorher angebracht. Die Gemeindevertreter stimmten dem einstimmig zu.



DRK will eigenes Personal ausbilden





Um dem generellen Personalmangel entgegenzuwirken, möchte das DRK im Kreis Pinneberg selbst Personal ausbilden. Nachdem das Ministerium in Kiel den ersten Entwurf abgelehnt hatte (wir berichteten), steht nun der Vorschlag im Raum, die Ausbildung in Kooperation mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Pinneberg durchzuführen. „Bedingung ist, dass das DRK garantiert, eine Klasse mit 28 Schülern zu liefern“, berichtete Rahn. Die Gemeinde muss daher entscheiden, ob sie die Ausbildung eines Azubis zum Sozialpädagogischen Assistenten (m/w/d) mit 19 000 Euro pro Jahr unterstützt. Darüber soll der Schul- und Sozialausschuss am 13. November abschließend entscheiden.

Den Kita-Haushaltsentwurf für 2020 billigte die Gemeindevertretung. Genehmigt wurde er nur anteilig bis einschließlich Juli 2020, da dann das neue Kita-Reform-Gesetz in Kraft treten soll, was die Finanzierung von Kitas neu regelt. Bis dahin benötigt die DRK-Kindertagesstätte Hetlingen einen Zuschuss von rund 220 000 Euro zur Deckung des laufenden Betriebs. Wie Amtsdirektor Rainer Jürgensen mitteilte, ist davon auszugehen, dass die Reform in ihrer jetzigen Fassung bei vielen Gemeinden Mehrkosten verursachen wird. Denn eine darin enthaltene Deckelung der Elternbeiträge falle bei Gemeinden, dessen Bewohner hohe Einkommen haben und somit auch höhere Elternbeiträge zahlen, mehr ins Gewicht.