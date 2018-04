Region Pinneberg in Kürze : +++ Herpes-Virus: Ochsenmarkt ohne Ochsen in Wedel +++ Ilo-Gelände: Händler sauer +++ Uetersen: „Pact“ gescheitert +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. April 2018, 06:00 Uhr

Wedel Ein Ochsenmarkt ohne Ochsen – eigentlich undenkbar. Doch der Wedeler Frühjahrs- und Ochsenmarkt steht zum zweiten Mal in Folge vor dem Problem. „Auch in diesem Jahr ist wegen des grassierenden Rinder-Herpes‘ und der dadurch greifenden hohen hygienischen Auflagen kein Viehaufrieb möglich“, sagte Wedels Marktmeister Holger Franck am Freitag bei der Vorstellung des Festprogramms. Einzig einige Galloway-Rinder werden zu sehen sein. Doch haben die Organisatoren rund um Claudia Reinhard von Wedel Marketing bereits frühzeitig vorgesorgt. „Da wir uns auf die Tiere als Träger des Konzepts nicht zu 100 Prozent verlassen konnten, musste ein Element her, das wir auf jeden Fall selbst beeinflussen können“, sagte Reinhard.

Pinneberg Die letzten Händler auf dem ehemaligen Ilo-Gelände in Pinneberg bereiten ihren Umzug vor. Denn im Sommer sollen die Abrissarbeiten auf dem Industriegelände für ein großes Wohnprojekt starten. Doch einige der Kaufleute sind sauer auf den Hamburger Investor Matrix. So gebe es Ärger mit dem Vermieter wegen Nebenkostennachzahlungen. Außerdem seien zu viele Bäume abgeholzt worden, so der Vorwurf. Der Investor hält dagegen: „Im Hinblick auf den Umfang der Fällungen haben wir Details im Vorwege mit der Stadt abgestimmt“, so Projektmanager Sven Ossarek.

Uetersen Er sollte die Innenstadt aufwerten, die Fußgängerzone attraktiver machen und so auch den Einzelhandel stärken. Doch in Uetersen wird es keinen sogenannten Pact-Bereich geben. Zu viele Anlieger haben der zugehörigen Satzung widersprochen. Das hat Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) jüngst mitgeteilt. Hauptgrund für die Ablehnung dürften die Kosten gewesen sein − denn von den Anliegern wäre ein finanzieller Beitrag fällig geworden.

Elmshorn Im vergangen Sommer begannen die Sanierungsarbeiten am Jüdischen Friedhof in Elmshorn, jetzt startet die zweite Bauphase. Der Gemeindevorsitzenden Alisa Fuhlbrügge liegt vor allem die Übersetzung und Speicherung der Grabinschriften am Herzen. Doch die Finanzierung des 50.000-Euro-Projektes ist noch nicht gedeckt. Auch an der Begräbnishalle sind Arbeiten nötig: Das Gebäude, das während der ersten Bauphase Ziel eines antisemitischen Anschlags wurde, muss entfeuchtet werden.

Bokholt-Hanredder Die Barmstedter Polizei hat am Freitag 136 Autofahrer im Krittelmoor in Bokholt-Hanredder verwarnt. Sie hatten laut Stationsleiter Sascha Schmidt versucht, den Weg verkehrswidrig als Abkürzung nach Klein Offenseth-Sparrieshoop zu nutzen und mussten ein Verwarnungsgeld zahlen. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr hätten die Beamten im Ortsteil Offenau gestanden. Hintergrund der Kontrollen: Wegen Bauarbeiten ist die Landesstraße 75 derzeit für den Durchgangsverkehr zwischen dem Abzweig Kalten-weide (L113) und dem Birkenweg gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über Groß Offenseth-Aspern und Sparrieshoop.

Schenefeld Mit mehr als 130 Ausstellungsstücken von mehr als 50 Künstlern öffnet am Sonntag die neue Ausstellung des Kunstkreises Schenefeld im Schenefelder Rathaus, am Holstenplatz. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr. Ursula Wientapper und Gerda Freytag-Permien aus dem Vorstand laden ein zu den Schenefelder Aktivitäten „Innen-Außen“.

Ellerau Das Tauziehen um eine Verwaltungsgemeinschaft der Gemeinde Ellerau mit Quickborn oder Norderstedt geht weiter und wird zu einem Drahtseilakt für den Juniorpartner. Will sich Ellerau die Chance auf eine Verlängerung des Vertrags mit Norderstedt offenhalten, muss bis zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung am 24. April eine Entscheidung her. Verstreicht die Frist, wird Norderstedt die Verhandlungen als gescheitert betrachten und die Rückabwicklung einleiten. So steht es in einem Bericht, der im März zur Sitzung des Norderstedter Hauptausschusses vorgelegt wurde.

Hamburg Das Hansa-Theater, eines der ältesten Varieté-Theater in Deutschland, bekommt Denkmalschutz. Damit reagiert das Denkmalschutzamt in Hamburg auf eine geplante Zwangsversteigerung Anfang Mai. „Das Hansa-Theater steht auf besondere Weise für die goldenen Jahre des Varietés. Es ist das einzige authentisch erhaltene Varieté-Theater in Hamburg und eines der letzten in Deutschland“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Freitag. Das Hansa Theater sei somit „ein wichtiger kultureller Veranstaltungs- wie auch Erinnerungsort, dessen Schutz von zentraler Bedeutung für die Kultur in Hamburg ist“.

Schleswig-Holstein Nach der Entlassung von Carles Puigdemont am Freitag aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster geht das juristische Tauziehen um eine Auslieferung des katalanischen Separatistenführers an Spanien weiter - es könnte sich fast bis Ende Mai hinziehen. Wie das im Einzelnen ablaufen wird, hängt auch von der Generalstaatsanwaltschaft und dem Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig ab - und der spanischen Justiz.