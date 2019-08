Die Macher des Familientags : Herma Claussen – 400 Kuchen sind das Ziel fürs Büfett

Herma Claussen organisiert ein riesiges Büfett für den Familientag am 8. September in Appen.

von Hans-Joachim Kölln

16. August 2019, 17:02 Uhr

Appen | Wenn Herma Claussen aktiv wird, dann geht es meist um die Schlacht am kalten Büfett. Vor 20 Jahren sei sie, wie sie sagt, „da so reingerutscht“, seitdem organisiert sie für Appener Veranstaltungen Kuchenbüfetts. Für den am Sonntag, 8. September, geplanten Familientag hat sie sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Claussen möchte 400 Kuchen sammeln und verkaufen.

Kuchen werden gespendet

Die 66-jährige Rentnerin und ihr Ehemann leben in einer Hausgemeinschaft mit ihrer verheirateten Tochter und deren zwei Kindern in Appens Gärtnerstraße nur einen Steinwurf von ihrem Geburtshaus entfernt. Für ihre ehrenamtliche Aufgabe braucht Claussen natürlich viele helfende Hände. Die Kuchen werden, so die Erfahrung von vergangenen Veranstaltungen, von den Bürgern des Ortes gespendet.

Familientag: Buntes Programm mit grünem Stempel Am Sonntag, 8. September, steigt auf den Sportplätzen am Almtweg in Appen eine der größten Veranstaltungen für Jung und Alt der Region: der Familien-Tag 2019. Rolf Heidenberger (Gründer von „Appen musiziert“) hat die Organisation übernommen. Gastgeber sind der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen, der sein 100-jähriges Bestehen feiert, sowie der Kreisjugendring Pinneberg – und als Medienpartner der A. Beig-Verlag. In der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr werden mehr als 60 Vereine, Verbände und Institutionen ein buntes Programm an bieten, bei dem vor allem die Kinder im Mittelpunkt stehen. Für diese stehen unter anderem „herrH“ und Suli Puschban auf der Bühne. Die Erwachsenen dürften unter anderem zu Künstlern wie den Wildecker Herzbuben schunkeln. Der Familien-Tag soll außerdem die erste CO2-optimierte Großveranstaltung in Norddeutschland werden – mit regionalen Speisen, die ohne Plastikbesteck verzehrt werden können, Getränken aus Mehrweggefäßen und einem großen Fahrradparkplatz, um nur einige Beispiele zu nennen.

Claussens Aufruf: „Allein von den Landfrauen aus Appen und weiteren drei Gemeinden wurden mir bereits 100 Kuchen zugesagt. Aber wer gern zum Büfett beitragen möchte, kann sich weiterhin bei mir unter Telefon (04101) 200542 melden. Noch ist jede Kuchenspende willkommen, damit wir die 400 auch schaffen.“

Vieles an Ausstattung muss ebenfalls organisiert werden

Um sicherzustellen, dass insbesondere für Sahnekuchen die Kühlkette nicht unterbrochen wird, musste schon ein Kühlwagen beschafft werden. Auch andere Hygienevorschriften müssen beachtet werden – beispielsweise ein Spuckschutz für den Ausgabetresen, den sich Claussen als engagiertes Mitglied vom DRK-Ortsverein ausleiht.

Vom Schäferhof, auf dem sie ebenfalls ehrenamtlich tätig ist, wurden ihr gleich 20 Tisch- und Bänke-Sets zugesagt. Wie man das alles hinbekommt, erklärt Claussen mit wenigen Worten: „Man muss einfach viele Leute kennen.“

