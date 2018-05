Herd löst Feuer in Familienhaus aus

von René Erdbrügger

30. April 2018, 12:29 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Elmshorner Straße am Sonntagmorgen durch einen angelassenen Herd entstanden. Wie berichtet, rettete die Feuerwehr sechs Personen über die Drehleiter vom Dach. Drei weitere Bewohner des Hauses konnten über tragbare Leitern aus dem Gebäude geholt werden.

Die vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingelieferten Verletzten wurden zwischenzeitlich wieder entlassen, informierte die Pressestelle der Polizei. Die Sachschadenssumme liege in einem geringen fünfstelligen Bereich.