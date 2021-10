Voting des Tages : Herbst und Winter kommen: Lassen Sie sich dieses Jahr gegen Grippe impfen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

04. Oktober 2021, 18:00 Uhr

Unmittelbar vor Beginn der Herbstferien in Schleswig-Holstein hat Gesundheitsminister Heiner Garg Ungeimpfte aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Das Sars-CoV-2-Virus ist weiterhin präsent und im Laufe der nächsten Monate besteht weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit, mit dem Virus in Kontakt zu kommen“, sagte der FDP-Politiker. Auch andere Atemwegserkrankungen haben bald Hochsaison: Die Grippe tritt üblicherweise ab Ende Dezember gehäuft auf. Gegen sie wird in Abstimmung mit dem Hausarzt normalerweise im Spätherbst geimpft, um einen bestmöglichen Schutz für die gesamte Saison zu erreichen.

Wir fragen deshalb:

Herbst und Winter kommen: Lassen Sie sich dieses Jahr gegen Grippe impfen? Ja, das mache ich. Nein, die Corona-Impfung reicht mir. Nein, ich lasse mich gar nicht impfen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.