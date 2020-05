Helmut Newtons Fotos zu sehen

von Caroline Hofmann

08. Mai 2020, 11:15 Uhr

Wedel | Wer die neue Bewegungsfreiheit gleich an diesem Wochenende ausprobieren möchte, ist im Ernst Barlach Museum richtig. Museumsleiter Jürgen Doppelstein öffnet bereits am morgigen Sonntag sein Haus für die Besucher – mit einer neuen Ausstellung. Nach den Fotografien von Karl Lagerfeld ziehen nun die Werke des australisch-deutschen Fotografen Helmut Newton in die acht Räume an der Mühlenstraße ein. Etwa 370 Aufnahmen sind zu sehen, in erster Linie Mode- und Aktfotografien sowie Porträts bekannter Persönlichkeiten. Geöffnet ist täglich von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 8 Euro.