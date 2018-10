Region Pinneberg in Kürze : +++Helgoland will Image aufpolieren+++Woolworth öffnet in der Rathauspassage+++Jugendliche dürfen im Rosarium fischen+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Helgoland Die zum Kreis Pinneberg gehörende Hochseeinsel Helgoland will ihr verstaubtes Image ablegen. Ein neues Tourismuskonzept soll für frischen Wind rund um die Lange Anna sorgen. Tourismusdirektor Lars Johannson will vor allem auch jüngere Gäste ansprechen. Ziel ist es, die Zahl der Besucher von 300.000 auf 500.000 pro Jahr aufzustocken. Dazu sollen nicht nur neue Hotels, sondern auch die Erweiterung des kulinarischen Angebots beitragen.

Pinneberg Am Montag gingen die Ladentüren auf: Woolworth hat seine neuen Geschäftsräume in der Pinneberger Rathauspassage eröffnet. Die Kunden wurden mit Angeboten und Glücksrad gelockt. Während Diana Peisert für die Woolworth-Geschäftsführung sprach und den Standort Pinneberg lobte, gab es bei einer Tageblatt-Umfrage jedoch auch Kritik für das Kaufangebot in der Innenstadt. Zu wenige qualitativ hochwertige Geschäfte und ein zu geringes Angebot waren Punkte, die die Bummler gestern unter anderem bemängelten.

Uetersen Nachdem am vergangenen Sonntag die erwachsenen Petrijünger im Mühlenteich geangelt und reichlich Fische an Land gezogen hatten, sind am kommenden Sonntag, 14. Oktober, die Jugendlichen an der Reihe. Jugendliche, wenn sie ihren Wohnsitz in Uetersen haben und einen gültigen Jahresfischereischein vorweisen können, sind herzlich eingeladen, an diesem Jedermannangeln teilzunehmen. Das Gemeinschaftsangeln beginnt um 8 Uhr (Treffen). Maximal zwei Handangeln dürfen um 9 Uhr zu Wasser gelassen werden. Geangelt werden darf bis um 13 Uhr. Die Kosten für das Gemeinschaftsangeln belaufen sich auf sieben Euro.

Bokel Zwei Anläufe waren gescheitert, aber während der jüngsten Sitzung der Bokeler Gemeindevertretung standen sie jetzt ein drittes Mal auf der Agenda: Windkraftanlagen. In einem aktuellen Entwurf des Landesentwicklungsplans findet sich in Bokel eine sogenannte Potenzialfläche von 45,1 Hektar samt einem 30,2 Hektar großen Vorranggebiet. Doch da sie komplett in einem Bereich liegt, der im Rahmen der A20-Planung Hasselbusch als Verbundkorridor für Wildtiere ermittelt wurde, will die Gemeinde protestieren.

Quickborn t der seit mehr als 15 Jahren bestehenden gemeinnützigen Stiftung für Senioren und ältere hilfsbedürftige Personen werden drei neue Mitglieder gesucht. Alle Quickborner Bürger sind aufgefordert, Vorschläge zu machen oder sich bei Interesse an einer Mitarbeit selber zu bewerben. Das Angebot richtet sich insbesondere an die Menschen, für die die Stiftung einst gegründet wurde. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 31. Oktober, gewählt werden die Mitglieder durch den Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales.

Schleswig-Holstein Eine Familie wurde bei ihrem Spaziergang im Uferbereich des Fehmarnsund am Sonntag von Hornissen angegriffen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Weil der Strand an einer Stelle östlich eines Campingplatzes nahezu vollständig überspült war, mussten Spaziergänger einem Trampelpfad folgen, der an einem abgestorbenen Baumstamm entlang führte – unweit der Abbruchkante. Während der Vater mit einer der Töchter am Strand verblieben war, folgte die Mutter mit der anderen Tochter dem Trampelpfad. Bei Annäherung an den Baumstamm wurden die 38-jährige Frau und ihre 13-jährige Tochter von den Insekten angegriffen.

Hamburg Die Bundespolitiker Ursula von der Leyen, Heiko Maas, Cem Özdemir sowie Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altona, haben sich im Hamburger Kulturzentrum Kampnagel am Sonntag mit Hasspost auseinandergesetzt. Renommierte Schauspieler lasen die Beschimpfungen und Morddrohungen vor. Anschließend diskutierten die Politiker mit Veranstalter Giovanni di Lorenzo über den Umgang mit der geballten Wut. Die Betroffenen forderten, klare juristische Grenzen zu ziehen und die Demokratie zu stärken.