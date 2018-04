Sozialberatung : Helfende Hände in allen Lebenslagen in Schenefeld

Die Beratung bietet Unterstützung bei Problemen, Krankheiten und Fragen über die Absicherung im Alter.

von Tanja Plock

24. April 2018, 12:00 Uhr

Schenefeld | Die Sozialberatung in Schenefeld unterstützt die Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen. Unter anderem treffen sich dort Selbsthilfegruppen, das Freiwilligen Forum kommt zusammen, und es finden Beratungsangebote im Osterbrooksweg 4 statt. „Viele Bürger wissen aber gar nicht, dass es hier so viel gibt“, sagt Susanne Eggert, Leiterin der Sozialberatung. Das will sie ändern.

Sozialberatung

Die Sozialberatung ist eine Informations-, Kontakt- und Beratungsstelle für hilfesuchende Bürger. Susanne Eggert und Annette Wiese sind die Ansprechpartnerinnen. Sie beantworten soziale, pflegerische, gesundheitsbezogene Fragen und bieten psychosoziale Hilfen an. Zudem wird der Aufbau von Selbsthilfegruppen unterstützt. Die Einrichtung ist montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eggert und Wiese sind erreichbar unter Telefon (040) 83 03 73 73 oder per E-Mail an sozialberatung@stadt-schenefeld.de.

Jugendamt



Neu angeboten wird eine Sprechstunde des Jugendamts Wedel am Dienstag von 9 bis 12 Uhr. Infos erteilt das Amt unter Telefon (0 41 03) 9 12 34 30.

Freiwilligen Forum

Für das Freiwilligen Forum sind Inge Schaaf und Maren Eckhorst zuständig. Montags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr sind sie unter Telefon (040) 83 03 73 75 erreichbar. E-Mail gehen an schenefeld@freiwilligenforum.de. Das Forum vermittelt Helfer im Alltag. Das reicht von seelischer Unterstützung bis hin zu Hilfe im Alltag – zum Beispiel beim Einkaufen, bei Arztbesuchen – oder bei den Hausaufgaben. 100 Mitglieder sind aktiv.

Fibromyalgie

Die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie leitet Silvia Böhr. Die derzeit 16 Teilnehmer kommen jeden dritten Dienstag im Monat von 15.30 bis 18 Uhr zusammen. Bereits seit 19 Jahren gibt es die Gruppe. Unter den Mitgliedern haben sich Freundschaften entwickelt. „Wir haben ein gutes Netzwerk, geben uns Tipps bei der Auswahl von Ärzten oder Medikamenten“, sagt Böhr. Sie ist erreichbar unter Telefon (01 76) 95 52 55 00.

Krebsnachsorge



Die Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Mit sieben Mitgliedern ist die Teilnehmerzahl überschaubar. Die Treffen sind jeden dritten Donnerstag im Monat ab 15 Uhr. Neue Mitglieder sind gern gesehen, betont Gerda Tönges. „Wir unterstützen uns gegenseitig“, sagt Tönges. „Wir sind aber auch eine lustige Gruppe. Es gibt nicht nur ernste Themen.“ Kaffee und Kuchen sorgen für eine lockere Atmosphäre. Interessierte melden sich unter Telefon (040) 8 30 15 27.

Depression

Die Selbsthilfegruppe Depression und Ängste trifft sich jeden ersten und dritten Montag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen erfolgen über die Sozialberatung.



Multiple Sklerose



Für Betroffene von Multiple Sklerose (MS) gibt es gleich zwei Gruppen. Christian Hormann leitet die Gruppe „2001“, die jeden ersten Mittwoch im Monat von 17 bis 19 Uhr zusammenkommt. Er ist erreichbar unter (040) 8 40 64 24. Die Gruppe „Tausend Gesichter“ kommt jeden letzten Dienstag im Monat ab 18.30 Uhr zusammen. Leiter Kai Peschke kann unter Telefon (040) 34 85 98 96 kontaktiert werden. „Tausend Gesichter“ ist allerdings voll belegt. MS wirke sich bei jedem anders aus, erläutert Peschke. Im Fokus steht Aufklärung über unterstützende Maßnahmen und alternative Medikation, aber auch Tipps, um im Alltag mobil und aktiv zu bleiben – für mehr Spaß im Leben.



Rentenberatung



Rentenberater Armin Klein hat Harald Klähn kürzlich abgelöst. Klein ist 49 Jahre alt uns kommt aus Schenefeld. Der nächste Termin der Sprechstunde ist am Donnerstag, 26. April, von 10 bis 12 Uhr. Außerdem sind Hausbesuche möglich. Er ist erreichbar unter (01 75) 7 61 76 39.