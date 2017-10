Region Pinneberg in Kürze : +++ Heimatverein wählt Vorstand +++ Wilms macht Schluss +++ Spatenstich für neue Holsten-Brauerei in Hamburg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Appen Der Heimatverein in Appen ruft zu einer Mitgliederversammlung auf. Nach Absage des Termins Ende August lädt der Verein nun für Donnerstag, 26.Oktober, 17 Uhr, ins Appener Bürgerhaus an der Hauptstraße 79, ein. Auf dem Progamm stehen unter anderem die Wahlen zum Posten des Vorstandes . Zudem wird Appens Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak eine Begrüßungsrede halten und besondere Ehrungen aussprechen. Neben den Mitgliedern sind auch außenstehende Interessierte willkommen.

Wedel Acht Jahre lang hat sie sich für die Interessen des Kreises Pinneberg im Bundestag eingesetzt, nun ist für die Grüne aus Wedel Schluss. Valerie Wilms geht zurück an ihre alte Wirkungsstätte, der Berufsgenossenschaft. Im Interview spricht die 63-Jährige über ihre Zeit im Parlament, in der Bundestagsfraktion, in der „gekämpft wird bis aufs Messer“, sowie über ihre Partei. „Die Grünen brauchen wieder längerfristige Visionen, wie sie das Gesellschaftssystem weiterentwickeln wollen“, sagt Wilms etwa, die eigener Aussage zufolge nichts von der Bevormundungspolitik und Grabenkämpfen zwischen Realos und Fundis hält.

Wedel Der Wedeler Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat während der jüngsten Planungsausschusssitzung die Stadt dazu aufgefordert, einen Verhaltenstipp für die Radfahrer entlang von stark genutzten Straßen abzugeben. Die Antwort „Absteigen und Schieben“ des Auschussvorsitzenden Michael Schernikau (CDU) sei nicht die erhoffte Antwort gewesen. Für den Interessensverband sei das mit einem Fahrverbot gleichzusetzen. Laut Mitteilung des Clubs sei das nicht mit dem strategischen Ziel des Radwegekonzepts der Stadt zu vereinbaren. Die Fachbereichsleiterin für Bauen und Umwelt, Gisela Sinz-König, versicherte hingegen, dass sich Wedel weiter für den Radverkehr in der Stadt einsetze.

Elmshorn „Kahuna“, „Jackbox“ , „Tyna & Band“ – cas sind die drei Liveacts, die am morgigen Sonnabend, 7. Oktober, im Langeloher Hof beim vierten Elmshorner Elmklang-Konzert zu hören sind. Headliner ist diesmal die Elmshorner Band „Kahuna“ mit ihrem energiegeladenen Alternativ-Rock. Noch gibt es Karten für Elmklang 2017 im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Hamburg Mit dem traditionellen Spatenstich hat die Holsten-Brauerei den Bau ihrer neuen Produktionsanlage in Hamburg in Angriff genommen. An dem feierlichen Neustart in einem Industriegebiet südlich der Elbe nahmen am Donnerstag rund 200 Gäste teil, darunter Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Die veraltete Betriebsanlage, die Verkehrssituation und das nächtliche Verladeverbot aufgrund von Lärmbeschränkung in Altona seien die Hauptgründe für die Verlagerung in den Süden der Stadt, berichtete der Geschäftsführer von Carlsberg Deutschland, Sebastian Holtz. Bürgermeister Scholz zeigte sich überzeugt, dass im Stadtteil Hausbruch eine der modernsten Brauereien Europas entstehen wird. Dadurch werde die Stadt ein bedeutender Brauereistandort bleiben, sagte Scholz. Er erinnerte an die lange Tradition des Unternehmens, das zur dänischen Carlsberg-Gruppe gehört: „1879 wurde die Holsten-Brauerei gegründet, seit 138 Jahren kommt das Holsten aus Altona.“ Auch der Geschäftsführer verwies darauf, dass die gebrauten Marken Astra und Holsten eng mit Hamburg verknüpft seien. „Daher war es für die Brauerei zu jederzeit klar, nur innerhalb der Stadtgrenzen einen Umzug realisieren zu können.“ Der Senat mit Scholz an der Spitze hatte sich eingeschaltet, um die Brauerei zu halten. Die neue Umgebung ist im Gegensatz zur Innenstadtlage weitläufig, um das 67.000 Quadratmeter große Grundstück stehen vereinzelt Industriehallen anderer Firmen. Hier sollen voraussichtlich vom ersten Quartal 2019 an rund eine Million Hektoliter Bier jährlich produziert werden, was 300 Millionen 0,33er Flaschen entspricht. Im Vergleich zu den etwa 60.000 Flaschen Bier, die pro Stunde durch die Altonaer Flaschenabfüllanlage laufen, dürfte die künftige Produktion zurückgehen - bedingt durch einen rückläufigen deutschen Biermarkt. Holtz kündigte an, dass der Betrieb „mit weniger Mitarbeitern auf dem neuen Standort arbeiten“ wird. Konkrete Zahlen nannte er noch nicht. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) befürchtet den Abbau von rund 70 Arbeitsplätzen. Sie verlangt Verhandlungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen, für Abfindungsregelungen und weitere Qualifizierung. Die Brauerei hat aktuell rund 450 Mitarbeiter. 200 Arbeitsplätze der Verwaltung werden am Altonaer Standort bleiben. Dieses Gelände übernimmt der Immobilienentwickler Gerch-Group, der dort rund 750 Millionen Euro investieren will - unter anderem in rund 1500 Wohnungen.

Schleswig-Holstein Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Donnerstag in Flensburg mit Vertretern des Dachverbands nationaler Minderheiten FUEN über Minderheitenpolitik ausgetauscht. Er müsse gar nicht viel dazu sagen, warum Minderheitenpolitik wichtig sei, sagte Steinmeier in den Räumen der FUEN. Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) ist mit seinen mehr als 90 Mitgliedsorganisationen in 33 europäischen Ländern nach eigenen Angaben der größte Dachverband der autochthonen, nationalen Minderheiten und Volksgruppen in Europa.