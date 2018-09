Kreis Pinneberg : Heidgraben: „Einbrecher“ kam durch die Katzenklappe

Ein Nachbar hörte Geräusche und rief die Polizei. Die rückte an, doch einen Einbrecher traf sie nicht an.

von Gerrit Hencke

24. September 2018, 15:12 Uhr

Heidgraben | Am frühen Samstagmorgen ist es in Heidgraben (Kreis Pinneberg) zu einem Polizeieinsatz mit vier Streifenwagen gekommen. Ein Anwohner im Pracherdamm informierte in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags die Polizei, da er auf dem Nachbargrundstück einen Einbrecher vermutete.

Gegen 5.35 Uhr hörte der Zeuge laute Klopfgeräusche von der Terrasse nebenan. Da Rufe des Zeugen unerwidert blieben, rief der Nachbar die Polizei. Vier Streifenwagen suchten daraufhin den vermeintlichen Tatort auf und umstellten das Gebäude.

Der Hausbesitzer war in der Zwischenzeit aufgewacht. Nach Rücksprache mit der Polizei stellte sich heraus, dass dessen 22-jähriger Sohn seinen Haustürschüssel vergessen hatte. Der alkoholisierte junge Mann öffnete offenbar durch die Katzenklappe eine Eingangstür.

