Region Pinneberg in Kürze : +++ Haushaltsberatungen in Wedel +++ Uetersener Schwimmhalle wird bald geschlossen +++ Gedenkstunde in Elmshorn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Wedel Bei den Haushaltsberatungen für ihr Budget kamen die Mitglieder des Ausschusses für Jugend und Soziales während ihrer jüngsten Sitzung ganz schön ins Schwitzen. Besonders die interne Leistungsverrechnung in der doppischen Haushaltssteuerung führte immer wieder zu Nachfragen. „Ich rate ihnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie steuern können“, empfahl Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) den Kommunalpolitikern, die immer wieder versuchten, das Zahlenwerk im einzelnen zu durchdringen. In der Doppik sind die Posten mit „steuerrungsrelevant“ respektive „nicht steuerrungsrelevant“ unterschieden.

Uetersen Die Sanierungsarbeiten in der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle verzögern sich. Das hat Bürgermeisterin Andrea Hansen (SPD) den Mitgliedern des Hauptausschusses mitgeteilt. Das führt jetzt dazu, dass die Halle bis zum 1. Februar des kommenden Jahres komplett geschlossen wird.

Elmshorn Heute vor 79 Jahren brannten im damaligen Deutschen Reich die Synagogen. Die Pogrome waren der Beginn der systematischen Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten. Auch in Elmshorn wurde am 9. November 1938 die Synagoge zerstört. An die Reichspogromnacht erinnern heute ab 17 Uhr die Stadt Elmshorn und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes mit einer Gedenkstunde.

Quickborn Am Montag ist eine 13-jährige Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Autos und nach Zeugen des Vorfalls.

Horst Bei der Suche nach einem neuen Trainer ist der Fußball-Landesligist VfR Horst zwei Wochen nach der Trennung von Michael Fischer und dessen Stellvertreter Börje Scharnberg dann doch auf die nahe liegende Lösung gekommen. Der bisherige Reserve-Trainer Michael Blume soll die Saison als Chefcoach zu Ende bringen.

Moorrege Acht von zehn Bürgermeister stimmten im Hauptausschuss des Amtes Geest-und-Marsch-Südholstein (GuMS) für den Neubau des Amtshauses. Moorreges Gemeindechef Karl-Heinz Weinberger (CDU) stimmte dagegen. Zudem gab es eine Enthaltung. Etwa zehn Millionen Euro soll der Neubau kosten. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes ist – unter anderem wegen Anwohnerproteste - vom Tisch.

Schenefeld Die Stadt Schenefeld will auch weiterhin den Kunstkreis fördern. Dem Antrag für eine Unterstützung in Höhe von 3000 Euro für das Jahr 2018 hat der Ausschuss für Schule, Sport und Kultur am Dienstagabend zugestimmt.

Pinneberg Die Stadt Pinneberg packt das Gewerbegebiet Müßentwiete an. Bis 2019 soll das Areal mit einer Netto-Gewerbelandfläche von 76.000 Quadratmetern erschlossen werden. Bei der Vermarktung will sich die Stadt Hilfe von der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP) holen. Als Bewerber für die Flächen hofft die Stadt auf Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen.

Hamburg Sterbehilfe oder freier Wille der Opfer? Nach fünfjähriger Verfahrensdauer ist ein 75 Jahre alter Arzt in einem Sterbehilfe-Prozess in Hamburg freigesprochen worden. Dem Mediziner war versuchte Tötung auf Verlangen durch Unterlassen vorgeworfen worden, nachdem in seinem Beisein 2012 zwei über 80 Jahre alte Frauen nach der Einnahme todbringender Medikamente gestorben waren. Die Staatsanwaltschaft sah einen Fall von Totschlag und verlangte sieben Jahre Haft. Die Entscheidung der Frauen, aus dem Leben scheiden zu wollen, sei von ihnen bewusst getroffen worden, begründete der Vorsitzende Richter des Hamburger Landgerichts das Urteil. Die Frauen hätten nicht zu unüberlegten spontanen Entscheidungen geneigt. Ausschlaggebend hierfür waren 2010 verfasste Patientenverfügungen der beiden, worin sie lebensverlängernde Maßnahmen untersagten: „Und das ist bindend.“ Die wohlhabenden und alleinstehenden Frauen hatten über viele Jahre zusammen gewohnt. Beide hätten zunehmend altersbedingte Beschwerden gehabt, aber keine lebensbedrohlichen Krankheiten. Schon 2010 hätten sich die Seniorinnen Gedanken über den Tod und seine Folgen gemacht, wenn nur eine stürbe.