Region Pinneberg in Kürze : +++ Haushalts-Plus für Elmshorn +++ Lärmstreit in Wedeler Business-Park +++ Pinnebergs Innenstadt wird neugestaltet ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

03. Februar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Deutschland, das Wirtschaftswunderland. Die Konjunktur boomt. „Und trotzdem hatten wir in Elmshorn immer das Gefühl, dass vom dem Geld bei uns in Elmshorn am Ende nicht viel ankommt“, sagt Dörte Köhne-Seiffert (SPD), Vorsitzende des Hauptausschusses. Umso erfreuter nahm sie jetzt – ebenso wie die Kollegen der anderen Fraktionen – die aktuellen Zahlen zur Kenntnis, die Elmshorns Kämmerin Lydia Thobe dem Gremium präsentierte. Danach erwartet die Stadt für das Jahr 2017 ein Plus in Höhe von etwa sechs Millionen Euro. „Das gute Ergebnis ist auch auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen“, betont die Finanzexpertin.

Wedel Die grundsätzliche Verständigung im Lärmstreit stand, da kamen neue Forderungen der Anwohner: Die Klage gegen den Businesspark-B-Plan beschäftigt seit Monaten Wedels Verwaltung und Politik und legt faktisch die Vermarktung wie auch konkrete Ansiedelungen im künftigen Gewerbegebiet lahm. Hinter verschlossenen Türen haben Bürgermeister Niels Schmidt und die Ratsfraktionen nun ein Statement für den Klägeranwalt formuliert. Es soll zugleich ein Schlusspunkt in den Verhandlungen sein, wie aus der Mitteilung der Verwaltung zu dem im Rat nichtöffentlich gefassten Beschluss hervorgeht.

Pinneberg Die Stadt Pinneberg steht in den Startlöchern für die Neugestaltung der Innenstadt: Noch in diesem Jahr sollen der nördliche Drosteiplatz und der Straße Am Rathaus umgebaut werden. Nun wartet die Verwaltung auf den zweiten Bescheid aus Kiel. Liegt er vor, soll der Verkehr auf der Straße am Rathaus künftig in zwei Richtungen verlaufen. Parallel dazu soll ein Teil der Bismarckstraße zur Fußgängerzone umgestaltet werden. Der Einfahrtsbereich Friedrich-Ebert-Straße wird für den regulären Kfz-Verkehr gesperrt.

Quickborn Nach SPD und CDU haben nun auch die Liberalen ihre Direkt- und Listenkandidaten für die anstehende Kommunalwahl am 6. Mai nominiert. An der Spitze bleibt die amtierende Fraktionsvorsitzende und Quickborner Landtagsabgeordnete Annabell Krämer. Während der Mitgliederversammlung machte sie deutlich, wo sie ihre Partei nach der Kommunalwahl sieht: Krämer möchte die Zahl der Sitze in der Ratsversammlung verdoppeln – von jetzt drei auf dann sechs. Dabei setzt die Partei nicht zuletzt auf Frauen.

Schenefeld Musik macht Spaß – besonders in der Gemeinschaft. Die gute Stimmung in der Bläserklasse des Gymnasiums Schenefeld belegt diese These nur allzu gut. Schon bevor Lehrer Tobias Saalmann den Musikraum betritt, legen die Mädchen und Jungen mit ihren Posaunen, Trompeten, Saxofonen, Klarinetten und Querflöten los. Die Flure werden von Bläser-Klängen erfüllt – und von der Freude der Kinder. Seit einem Jahr gibt es die Bläserklasse – eine Ergänzung zur Chorklasse, die schon länger existiert. Saalmann leitet die Chorklasse gemeinsam mit Christine Wagener.

Barmstedt Jetzt ist Geduld bei den Barmstedter Bürgern gefragt, denn das Sanierungsprogramm in der Stadt geht in die nächste Runde. Im Erlengrund und in der Danziger Straße erneuert der Abwasser-Zweckverband (AZV) Südholstein ab diesem Monat die Kanäle für Schmutz- und Regenwasser, und die Stadtwerke erneuern im Zuge der Maßnahme die Versorgungsleitungen. Im Anschluss baut die Stadt Barmstedt die jeweiligen Fahrbahnen und Gehwege aus. Im Erlengrund beginnen die Arbeiten voraussichtlich am 12. Februar, in der Danziger Straße im Laufe des Monats.

Hamburg Der neue Kommunikationsstandard 5G wird in diesem und im kommenden Jahr im Hamburger Hafen einem groß angelegten Test unterzogen. Dafür wurden in diesen Tagen zwei Antennen am Fernsehturm installiert, wie der Senat und die Deutsche Telekom am Freitag in der Hansestadt mitteilten. Das Turbonetz 5G soll zehnmal schneller sein als der modernste LTE-Standard.

Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein mehren sich die Fälle von am Herpesviruis BHV1 erkrankten Rindern. Nachdem erst bekannt geworden war, dass ein Betrieb in Padenstedt bei Neumünster betroffen war, bestätigte das Kieler Landwirtschaftsministerium am Freitagnachmittag drei weitere Fälle. Das Virus ist weltweit verbreitet. Es verbreitet sich durch direkten Kontakt zwischen Tieren, kann aber durch Personen- oder Fahrzeugkontakte übertragen werden. BHV1 wird seit 1997 in Deutschland staatlich bekämpft. Die Erkrankung zählt zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen in Deutschland.