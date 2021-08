Kreis Pinneberg in Kürze : Haspa-Einbrecher kamen durch die Ecke +++ Nächste Runde in der Pinneberger Gender-Debatte +++ 125 Jahre Kuddel-Barmstedt

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 11. August wichtig ist.

Kreis Pinneberg | Norderstedt So einen spektakulären Coup gab es lange nicht mehr in Schleswig-Holstein. Um an die Schließfächer im Tresorraum der Haspa-Filiale in Norderstedt zu gelangen, bohrten sich Einbrecher durch den Betonfußboden einer Wohnung darüber. Später zündeten sie dann dort Autoreifen an, offenbar um ihre DNA-Spuren und Fingerabdrücke zu verwischen. Mehr ...

