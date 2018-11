Haslohs Liberale legen Eckpunktepapier vor

von Ute Springer

10. November 2018, 16:00 Uhr

„Wir brauchen eine Stellplatzsatzung und können sie auch zügig auf den Weg bringen“, ist der Hasloher Gemeindevertreter Valentin Langwieler (FDP) überzeugt. Bereits jetzt gebe es neuralgische Punkte im Dorf, die unsichere Verkehrssituationen zur Folge hätten.

„An der Kirche und am Kindergarten, aber auch in der Neuen Mitte sind zu viele Fahrzeuge im öffentlichen Raum“, sagt Langwieler. Auch in der Bahnhofstraße stünden zahlreiche Fahrzeuge von Anwohnern am Straßenrand, so dass Begegnungsverkehr oft nur möglich sei, wenn ein Fahrzeug auf den Gehweg ausweiche. „Wo sollen die Autos denn hin, wenn wir dort ein Halteverbot einrichten?“, fragt Langwieler.

Eine Satzung könne zwar bestehende Probleme nicht heilen, wohl aber verhindern, dass sich die Situation durch weitere Immobilien, die in Kürze im zweiten Bauabschnitt entstehen werden, weiter verschlimmert. „Wir müssen als Gemeinde den öffentlichen Raum entlasten“, fordert er.

Mit Hilfe bereits bestehender Satzungen aus Pinneberg und Halstenbek hat Langwieler ein Eckpunktepapier verfasst, das in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, 13. November, als Diskussionsgrundlage dienen soll. „Dieses Papier haben wir rechtzeitig an alle Fraktionen gegeben, so dass zunächst intern beraten werden kann“, sagt der Gemeindevertreter. Die Sitzung im TuS-Heim, Am Sportplatz 2, beginnt um 19.30 Uhr.

Aufgelistet hat Langwieler jeweils zwei von vielen möglichen Optionen. „Wie wir was regeln, können wir gemeinsam entscheiden. Das sind lediglich Vorschläge, die auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben“, betont er. So könne der Geltungsbereich nur für bestimmte Areale oder auf das ganze Gemeindegebiet ausgedehnt werden. Zufahrten, Fahrradstellplätze und Parkraum für Menschen mit Behinderungen können, müssen aber nicht festgelegt werden.

Für besonders wichtig hält Langwieler eine Regelung, die festhält, über wie viele Stellplätze Wohnungen, Häuser und Büros verfügen müssen. „Das könnte nach der Größe in Quadratmetern oder je Wohneinheit sein“, sagt er. Bei Büros müsse mitbedacht werden, dass sowohl die Mitarbeiter als auch Besucher ausreichend Parkraum zur Verfügung haben. Für Investoren, die bereit sind, eine Tiefgarage zu bauen, kann Langwieler sich durchaus auch einen Preisnachlass beim Erwerb des Grundstücks vorstellen: „Bei einer solchen Lösung muss abgewogen werden, ob das im öffentlichen Interesse ist.“