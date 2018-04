Region Pinneberg in Kürze : +++ Hasloher Bahnhofsgebäude wird abgerissen +++ Leerstand in Elmshorn +++ Pinneberg: Frühlingsfest im GSH +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

20. April 2018, 06:00 Uhr

Hasloh Zugegeben: Seitdem es dort mehrfach gebrannt hatte, ist das Gebäude am Hasloher AKN-Bahnhof alles andere als repräsentativ für den Ort und wurde im Volksmund auch gern mal als „Haslohs Rote Flora“ bezeichnet. Dennoch: Für lange Zeit war es die Visitenkarte des Dorfs – zumindest für Bahnreisende. Dieses Bild soll bald schon der Vergangenheit angehören. Im jüngsten Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde stellte Dirk Meier von der Hamburger Vermögensgesellschaft Thipa 341 die Pläne für einen Neubau in der Ladestraße 2 vor. „Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand, dennoch haben wir geprüft, ob eine Sanierung möglich ist“, erläuterte Meier. Allerdings habe sich herausgestellt, dass dies hoffnungslos sei und deshalb nur ein Abriss in Frage komme.

Elmshorn Hauptthema bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Stadtmarketings Elmshorn: Der Leerstand. Denn wer durch die Königstraße schlendert, kommt immer wieder an leeren oder mit Plakaten verhängten Schaufenstern vorbei. Die vielen Leerstände sind wohl ein Hauptproblem des schlechten Images, das die Innenstadt vielerorts hat. „Ich empfinde es als erschreckend, dass wir Leerstände in den klassischen A-Lagen der Innenstadt haben“, sagte Bürgermeister Volker Hatje jetzt bei der Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins im Torhaus. „Vor ein paar Jahren war in Elmshorn die Welt noch in Ordnung, da hatten wir höchstens ein paar Leerstände in den Randlagen. Das hat sich jetzt leider verändert.“ Dazu komme ein suboptimaler Branchenmix und immer wieder die Schließung inhabergeführter Fachgeschäfte. Die Gründe dafür sind vielfältig. Hatje, der auch stellvertretender Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins ist, zählte unter anderem den Onlinehandel und das veränderte Kaufverhalten der Elmshorner auf. „Früher sind wir als Jugendliche vielleicht dreimal im Jahr zum Einkaufen nach Hamburg gefahren. Für die heutige Jugend ist das normal geworden.“

Pinneberg Bunt, ausgelassen, vielfältig: Am 5. Mai wird im und rund um das Geschwister-Scholl-Haus (GSH) der sprichwörtliche Bär tanzen. Zahlreiche Ehrenamtliche planen derzeit das Interkulturelle Frühlingsfest, das in diesem Jahr seine zweite Auflage hat: „Im vergangenen Jahr war das Fest so schön, dass wir es zu einem festen Bestandteil machen wollen“, sagt GSH-Leiter Jens Schmidt. Und Daniel Röper vom ehrenamtlichen Eventteam meint: „Das Fest ist eine Bestätigung dafür, wie bunt Pinneberg sein kann und dass wir hier eine Gemeinschaft sind.“

Wedel Wird aus dem Wildgehege Klövensteen ein Erlebnispark für Kinder? Oder eine Waldakademie? Der „Masterplan Naturwildpark Klövensteen“ des Berliner Planungsbüros Dan Pearlman Erlebnisarchitektur, den das Bezirksamt Altona und der Förderverein Klövensteen in Auftrag gegeben hatten, wurde Ende Januar in der Öffentlichkeit vorgestellt und lebhaft diskutiert. Die verschiedenen Interessengruppen in Rissen, Wedel und der Region – vom Naturschutz über die Umweltpädagogik bis zur Forst- und Landwirtschaft – treten seitdem mit durchaus kontroversen Sichtweisen und Meinungen zu dem spektakulären Projekt hervor. In Wedel hatten bereits die Anwohner protestiert. Der Bürgerverein Rissen veranstaltet deshalb am Montag, 23. April, ab 19 Uhr in seiner Reihe „Dorfgespräch“ einen offenen Informations- und Diskussionsabend zu diesem Thema.

Hamburg Bereitmachen für die Stunde Null: Am Sonntag schon kann der Abstieg des HSV feststehen. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, maximal zwölf Punkte können die Hamburger noch erkämpfen. Wenn der VfL Wolfsburg am Freitag Borussia Mönchengladbach schlägt, die Hamburger am Samstag gegen Freiburg verlieren und Mainz am Sonntag in Augsburg gewinnt, wäre der erste Abstieg aus der Bundesliga besiegelt – nach 19.966 Tagen. Ein historisches Ereignis.

Schleswig-Holstein Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck gibt sein Amt als Kieler Umweltminister am 31. August ab. Dieses Datum für den seit Januar feststehenden Schritt nannte das Ministerium am Donnerstag auf Anfrage. Vor seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen im Januar hatte die Partei die Satzung so geändert, dass Habeck (48) acht Monate lang sowohl Parteichef als auch Minister sein kann. Die Ämtertrennung gehört zu den Grundprinzipien der Grünen.